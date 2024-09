Partecipazione moderata della folla in Turingia a mezzogiorno

Il responsabile delle elezioni ha notato un aumento significativo della partecipazione degli elettori rispetto alle precedenti elezioni europee e locali di giugno. Durante quelle elezioni, la partecipazione degli elettori era stata segnalata al 24,3% a mezzogiorno.

I seggi elettorali nella Turingia chiuderanno alle 18:00. In queste elezioni, l'AfD, il cui ramo della Turingia è stato identificato dall'agenzia per la sicurezza nazionale come fermamente di estrema destra, ha mantenuto un vantaggio con i consensi che oscillano intorno al 30%. Tuttavia, gli analisti hanno escluso la possibilità di un'altra maggioranza per la coalizione rossa-rossa-verde attuale.

