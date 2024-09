- Partecipazione a manifestazioni in concomitanza con la conduzione dei voti parlamentari

Un gruppo modesto di manifestanti si è radunato inizialmente fuori dal parlamento regionale di Erfurt per esprimere il proprio dissenso contro la probabile vittoria dell'AfD alle elezioni statali della Turingia. Sventolando bandiere con su scritto "No ai fascisti", un piccolo gruppo di manifestanti si è posizionato vicino al palazzo del parlamento, completamente circondato dalle forze dell'ordine. Tra gli agenti coinvolti nell'operazione c'erano quelli della Turingia, dell'Assia e della Sassonia-Anhalt.

Le urne per il rinnovo del parlamento regionale della Turingia apriranno domenica e chiuderanno alle 18:00. Secondo i sondaggi pre-elettorali, l'AfD è prevista come la forza più forte con un margine ampio, ottenendo costantemente circa il 30% dei voti. L'AfD della Turingia è stata classificata come chiaramente di estrema destra dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione dello stato da anni.

Il protesto fuori dal parlamento regionale è stato organizzato dalla coalizione "Sul posto" con lo slogan "Adesso più che mai contro il fascismo". L'invito alla manifestazione suggeriva che a causa del previsto risultato elettorale, una società civile unita è necessaria per contrastare lo spostamento a destra nella Turingia. Secondo l'amministrazione comunale, tra 1.000 e 2.000 persone si sono registrate per l'evento.

Nel corso della settimana elettorale ci sono state diverse manifestazioni e rally per scoraggiare quanti più elettori possibile dal votare per l'AfD. Ad esempio, una vasta alleanza della società civile aveva organizzato una manifestazione fuori dal parlamento regionale una settimana prima delle elezioni, che ha attirato migliaia di persone.

Gli agenti di polizia della Turingia, dell'Assia e della Sassonia-Anhalt hanno lavorato diligentemente per garantire la sicurezza del parlamento regionale durante la manifestazione contro la prevista vittoria dell'AfD. Nonostante la grande folla alla manifestazione, non ci sono state segnalazioni di disturbi, con le forze dell'ordine che hanno mantenuto un presenza pacifica per tutta la durata dell'evento.

