Nel processo riguardante un colpo di pistola sparato dalla sua arma di servizio, vicino a una partita di Bundesliga ad Augusta, l'imputato poliziotto afferma un momento di blackout momentaneo. Una rissa con l'acqua tra colleghi poliziotti fuori dallo stadio del calcio è degenerata, ha dettagliato il 28enne al tribunale regionale di Augusta.

La rissa con l'acqua è degenerata

Lui e un altro ufficiale sono stati presi di mira con una pistola ad acqua, il che li ha spinti a vendicarsi sui colleghi con una bomba d'acqua improvvisata fatta con un guanto di gomma e una pistola ad acqua personale. Si è avvicinato al veicolo dei colleghi. "Quel giorno era tutto in allegria", ha spiegato il poliziotto.

I bei momenti sono diventati un pericoloso vicino

Tuttavia, questi bei momenti sono quasi diventati un pericoloso vicino. Quando la porta dell'auto della polizia si è aperta, è stato sparato un colpo, che ha mancato per poco uno dei quattro ufficiali nell'auto e ha rotto un finestrino, sostiene l'accusa.

Gli ufficiali hanno subito uno shock e quello il cui capo è stato mancato per poco dal proiettile ha anche subito trauma da sparo. Un pullman di tifosi del Borussia Mönchengladbach situato dietro l'auto della polizia è stato anche colpito dal proiettile.

"Merda, sotto attacco!"

Ricordava solo uno degli ufficiali nell'auto che brandiva una pistola ad acqua e pensava: "Merda, sotto attacco!" Poi ha sentito un forte botto e ha visto un collega nell'auto che lo fissava, pallido e scioccato, rendendosi conto che aveva la sua arma.

Non riusciva a ricordare di aver sparato il colpo: "Non ci ho pensato due volte perché non mi rendevo conto di avere l'arma".

Il giudice esprime dubbi sulla storia

Il 28enne presume che la situazione potrebbe aver scatenato un riflesso inconscio a seguito di numerosi esercizi di tiro durante il suo addestramento. Si è vergognato dell'accaduto. "Era inaccettabile, partecipare a un simile gioco dell'acqua durante un'operazione con munizioni vere".

Il giudice presidente, Christoph Kern, ha espresso dubbi sulla storia del 28enne: "Cosa è successo all'improvviso - perché?" Il processo ha fissato tre date e una quarta è prevista. La sentenza potrebbe essere annunciata il 22 agosto o il 5 settembre.

