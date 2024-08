- Partecipanti al matrimonio sottoposti a aggressione con modelli e proiettili standard

Un'indagine è in corso su un cinquantaduenne sospettato di aver lanciato razzi e fuochi d'artificio durante una festa nuziale a Stadtlauringen, nel distretto di Schweinfurt, in Bassa Franconia. Nella serata di sabato, due agenti hanno riportato lievi ferite a causa dell'evento, come riportato dai rapporti della polizia. Per fortuna, gli invitati al matrimonio sono rimasti illesi.

Al momento dell'arrivo della prima unità di polizia, i fuochi d'artificio continuavano a essere sparati dalla casa vicina verso la festa nuziale. Il sospetto ha inizialmente ignorato la presenza della polizia. Un altro fuoco d'artificio è esploso nelle vicinanze, causando danni temporanei all'udito ai due agenti, ma permettendo loro di continuare il lavoro.

La polizia ha circondato la proprietà e ha arrestato il sospetto.

Un certain numero di veicoli di pattuglia hanno circondato la zona. Dopo aver scambiato alcune parole con gli agenti, l'uomo avrebbe smesso di lanciare fuochi d'artificio e si sarebbe arreso volontariamente.

Sotto l'influenza dell'alcol con un tasso di 1,34%, il cinquantaduenne era anche sospettato di essere in crisi psicologica. Le forze dell'ordine lo hanno portato in un ospedale distrettuale per osservazione. Le indagini sono in corso, poiché l'uomo è accusato di lesioni personali, aggressione a pubblico ufficiale e violazione delle norme sugli esplosivi.

Gli agenti hanno richiesto l'intervento dei loro colleghi per aiutare ad arrestare il sospetto. Successivamente, il dipartimento di polizia ha emesso un avviso ai vicini, raccomandando loro di mantenere una distanza di sicurezza a causa della situazione in corso.

Leggi anche: