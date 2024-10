Partecipante al festival musicale del 7 ottobre e membro della riserva delle Forze di Difesa Israeliane celebrato come una 'figura coraggiosa' per aver sfidato gli assalitori durante l'assalto a Tel Aviv

Sette individui hanno perso la vita e diciotto sono rimasti feriti nell'attacco a boulevard Jerusalem, un'area rinomata di Jaffa, un quartiere costiero situato nella parte meridionale di Tel Aviv, come riportato dalle forze dell'ordine israeliane.

L'incidente si è verificato pochi istanti prima che l'Iran lanciasse circa 200 missili balistici verso Israele, il suo attacco missilistico più consistente finora. La salva ha attivato le sirene in tutto il paese e ha spinto i residenti a cercare rifugio nei bunker.

I video diffusi online mostrano Lev Kreitman, un uomo che ha prestato servizio per sei mesi come riservista militare a Gaza, mentre spara contro un bersaglio non identificato prima di fuggire. Il video è stato ripreso da un edificio vicino a Jaffa e sembra mostrare Kreitman vestito con una camicia rosa, shorts bianchi e infradito.

In un altro video, Kreitman si vede mentre cammina tra i soldati israeliani presenti sulla scena dell'attacco.

Durante un'intervista con CNN affiliate Channel 11, Kreitman ha rivelato di aver portato con sé la sua arma personale dopo il servizio con le forze di difesa israeliane (IDF).

Ripensando agli eventi di quel giorno, ha descritto l'incontro con "due sospetti", uno dei quali si è avvicinato a lui.

"L'altro è scomparso, è fuggito, e io ero posizionato proprio qui, dove siamo ora", ha spiegato Kreitman, descrivendo come è riuscito a sorprendere l'individuo in avvicinamento laterale, sparando. "Ho capito subito che si trattava di un attacco".

Ha continuato, condividendo la sua esperienza nel gestire la situazione caotica, piena di allarmi, missili intercettati e sirene.

Kreitman è sopravvissuto all'attacco di Hamas al festival della musica Nova dell'ottobre 7. L'evento di trance, tenuto nel deserto del Negev meridionale, è stato uno dei bersagli del gruppo militante durante il suo assalto, durante il quale circa 1.200 persone sono state uccise e più di 250 sono state rapite e portate a Gaza.

Il conflitto di Israele con Hamas a Gaza ha causato la morte di più di 41.000 persone, ha scatenato una crisi umanitaria e ha lasciato danni considerevoli all'enclave palestinese.

Le autorità israeliane hanno rivelato mercoledì che l'attacco è iniziato con due uomini armati che hanno aperto il fuoco sui passeggeri a bordo di un veicolo della metropolitana leggera che si era fermata a una stazione a Jaffa. Successivamente, hanno continuato la loro sparatoria a piedi lungo boulevard Jerusalem, secondo i rapporti di polizia.

Le forze di sicurezza e i civili hanno neutralizzato gli attaccanti e hanno confermato che erano in possesso di un'arma del tipo M-16, munizioni e un coltello.

I medici hanno riferito di aver trattato i feriti in diversi luoghi lungo boulevard Jerusalem, tra cui vicino ai binari del treno, per le strade, in una sinagoga e in una macelleria. I feriti sono stati trasportati negli ospedali mentre suonavano le sirene dell'allarme aereo nella zona e in tutto Israele.

Le autorità israeliane hanno identificato gli assalitori come Muhammad Mask, 19, ucciso sulla scena, e Ahmed Himoni, 25, gravemente ferito. La polizia ha confermato che i due provenivano da Hebron, una città palestinese situata nella Cisgiordania occupata.

Hamas ha rivendicato l'attacco dopo l'incidente.

In risposta all'incidente, l'Agenzia per la sicurezza israeliana e le forze dell'IDF hanno arrestato diversi sospetti accusati di aver aiutato i gunmen nell'ottenere armi e nel varcare il confine con Israele, secondo i comunicati della polizia.

In un post su X, il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha elogiato Kreitman come un "eroe che ha frustrato l'attacco" a Jaffa e ha agito "coraggiosamente" durante l'incidente dell'ottobre 7, salvando molte vite. Ben-Gvir ha sostenuto che più israeliani dovrebbero armarsi.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha condannato l'attacco e ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

L'attacco a boulevard Jerusalem a Jaffa, un incidente significativo in Israele, si è verificato nel bel mezzo della tensione crescente nel Medio Oriente, mentre l'Iran si stava preparando per il suo attacco missilistico più consistente finora verso Israele.

Nonostante il caos causato dall'attacco missilistico e dall'attacco di Hamas al festival della musica Nova nel deserto del Negev, Lev Kreitman, un ex riservista militare, è riuscito a sopravvivere a entrambi gli incidenti e ha giocato un ruolo nel frustrare l'attacco a Jaffa.

