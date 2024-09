- Partecipa all'adattamento americano di "Dance Today".

Ballera o no, Anna Sorokin è pronta per "Dancing With The Stars"?

Sembra che la truffatrice Anna Sorokin (33), già condannata, sia in procinto di partecipare a "Dancing With The Stars," la versione americana di "Ballando con le Stelle." Secondo quanto riportato dal New York Post, Sorokin ha ottenuto il permesso di partecipare alla prossima 33ª stagione dello show, nonostante sia agli arresti domiciliari a New York. Anche se non le è consentito lasciare la città, il suo portavoce ha confermato che il braccialetto elettronico le consente di muoversi all'interno di un raggio di 70 miglia (112 chilometri) dal suo appartamento. Tuttavia, lo show viene registrato a Los Angeles, il che significa che ci sono circa 2.800 miglia tra i due luoghi. I dettagli degli accordi speciali per la sua apparizione televisiva non sono ancora stati resi noti, ma sarà tenuta a indossare un braccialetto elettronico durante le sue apparizioni per prevenire eventuali movimenti non autorizzati.

La truffatrice di Soho scende in pista

Sorokin fu arrestata nel 2017 e condannata a un minimo di quattro anni di carcere nel 2019 per le sue attività fraudolente. Si era spacciata per una ricca ereditiera tedesca di nome Anna Delvey e aveva ingannato l'élite sociale di New York, ottenendo servizi e beni per un valore superiore a 200.000 dollari. Questo le ha valso il soprannome di "Soho Trickster" ("Truffatrice di Soho"). Recentemente, è stata in custodia a causa di un visto scaduto.

Le attività disoneste di Sorokin hanno attirato l'attenzione del pubblico dopo la release della serie Netflix "Inventing Anna." Questa miniserie di nove episodi, disponibile sulla piattaforma di streaming da febbraio 2022, offre una rappresentazione drammatizzata dei suoi raggiri. L'attrice Julia Garner (28) interpreta Sorokin/Delvey nella serie Netflix, che è tratta dall'articolo della giornalista Jessica Pressler "How Anna Delvey Fooled New York's Party Goers."

Despite being under judicial house arrest in her apartment in New York City, Anna Sorokin, also known as the "Soho Scammer," has been granted permission to participate in the upcoming season of "Dancing With The Stars," which is filmed in Los Angeles. This unexpected opportunity comes after her dishonest activities gained widespread attention following the release of the Netflix series "Inventing Anna," where actress Julia Garner portrays Sorokin in a dramatized portrayal of her schemes.

Leggi anche: