- Partecipa al film Coming-of-Age

La star della serie inglese "Queen Charlotte", India Amarteifio (22), e l'attore tedesco di "Maxton Hall", Damian Hardung (25, "I Nostri Anni Meravigliosi"), interpreteranno i ruoli principali nel nuovo dramma sulla crescita "Into The Deep Blue". Lo riferisce "The Hollywood Reporter".

Di cosa parla il film?

La sceneggiatura del film è stata scritta dalla sceneggiatrice e novelista Jennifer Archer. Nel gennaio scorso, ha scritto su Instagram a proposito del suo romanzo che ha ispirato il film: "Il libro del mio cuore parla di amicizia, dolore e del montagne russe emotive che si vivono quando ci si innamora del proprio migliore amico."

La storia segue Nick e Fiona, due migliori amici che si sono conosciuti in una seduta di terapia di gruppo e lottano per riprendere il controllo delle loro vite dopo le loro perdite. "Quando un weekend fuori porta fa emergere i loro sentimenti sempre più profondi, preferiscono prendere strade separate piuttosto che affrontarli", secondo una sintesi della trama.

Cosa si sa finora

Damian Hardung interpreterà il ruolo di Nick, mentre India Amarteifio interpreterà Fiona. Secondo "Deadline", Jonathan Wright (53) è stato scritturato per dirigere, con Aletha Shepherd e Jennifer Presser come produttori.

Il film verrà girato nel Regno Unito. In origine, la cantante e attrice Sabrina Carpenter (25) era stata scelta per interpretare il ruolo, ma la rivista del settore ha confermato che non è più coinvolta nel progetto. Né il libro né il film hanno ancora una data di uscita specifica, ma il romanzo è atteso nelle librerie nel 2025.

Chi sono gli attori principali?

India Amarteifio è conosciuta per il suo ruolo nella serie Netflix "Queen Charlotte", il prequel della serie di successo "Bridgerton".

Damian Hardung è diventato famoso con l'attesa serie di adattamento del romanzo di Mona Kasten (32), "Salvami". La prima stagione della serie "Maxton Hall - Il Mondo Tra Di Noi" è stata trasmessa il 9 maggio 2024 sulla piattaforma di streaming Amazon Prime e si è rivelata un successo. Hardung interpreterà il ruolo principale di James Beaufort. Hardung ha condiviso la sua eccitazione per il nuovo progetto cinematografico su Instagram e ha pubblicato uno screenshot dell'articolo di "Hollywood Reporter": "Più che entusiasta."

