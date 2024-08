- Parole d'amore sul suo fidanzato

Zooey Deschanel e Jonathan Scott festeggiano cinque anni insieme

Sono passati quasi esattamente un anno da quando Zooey Deschanel (44) e Jonathan Scott (46) si sono fidanzati. L'11 agosto, l'attrice di "New Girl" e la star della tv in realtà hanno celebrato il quinto anniversario del loro primo appuntamento. Deschanel ha onorato il suo fidanzato con un post commovente sul suo profilo ufficiale di Instagram, condividendo diverse foto con Scott che catturano momenti della loro vita insieme, inclusi i visitati ai ristoranti e ai caffè, e le foto con i loro figli da relazioni precedenti. "Cinque anni fa oggi ho avuto la fortuna di uscire per il primo appuntamento con quest'uomo assoluto," ha scritto Deschanel nella didascalia. "Eccoci qui ora, e lui mi fa sorridere ogni giorno."

Quando è il matrimonio?

Proprio prima della première della nuova stagione del suo show "Celebrity IOU", in cui Jonathan Scott appare con il suo gemello Drew, ha detto a "ET online" riguardo ai progressi della pianificazione del matrimonio. "Non ho novità. Vorrei avere notizie più emozionanti. Siamo appena tornati dall'Europa. Abbiamo avuto il compleanno della nostra figlia e poi un altro evento e un evento di beneficenza," ha detto Scott, sospirando per i loro programmi impegnati. Tuttavia, pianificano di iniziare presto.

Per Scott, sarebbe il suo secondo matrimonio dopo il divorzio dalla coordinatrice di volo Kelsy Ully. Prima della sua relazione con Jonathan, Deschanel era sposata con il musicista Ben Gibbard (48) dal 2009 al 2012 e con il produttore cinematografico Jacob Pechenik (52) dal 2015 al 2020. Ha i suoi figli Elsie (9) e Charlie (7) con Pechenik. Scott e Deschanel si sono incontrati ad agosto 2019 mentre giravano lo show americano "Carpool Karaoke".

Gli imprenditori delle stelle

L'ottava stagione dello show di Scott "Celebrity IOU" debutta l'12 agosto negli Stati Uniti su HGTV, con la star di "This Is Us" Mandy Moore (40). Nello show, le celebrità ringraziano le persone importanti delle loro vite rinnovando le loro case. Anche Brad Pitt (60) ha fatto un'apparizione. Scott ha detto di non riuscire a credere a quali stelle si uniscono loro ogni anno.

