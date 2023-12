Parlate subito con i vostri genitori per ridurre il dolore in seguito.

Iscrivetevi alla newsletter Stress, But Less della CNN. La nostra guida alla mindfulness, divisa in sei parti, vi informerà e vi ispirerà a ridurre lo stress imparando a gestirlo.

In una classe di yoga al piano superiore, alcune persone fanno stretching e lavorano sull'equilibrio. Della decina di anziani presenti a una recente visita, nessuno ha scritto un testamento biologico o ha tracciato un piano su come vuole invecchiare.

"Sto evitando i piani", ha detto Adler, 80 anni, mentre modellava una maschera decorativa.

La pandemia di Covid-19 le ha fatto fare tesoro del presente, ha detto, e preferisce vivere la vita "un giorno alla volta" piuttosto che fare un programma per il futuro.

Paula Lawrie, che stava ultimando un ornamento in terracotta ornato di fiori e foglie, ha detto che stava valutando un ordine di non rianimazione, ma che non aveva ancora firmato il documento.

La studentessa di yoga Jean Doak, che presto compirà 80 anni, ha detto di aver creato un trust e un testamento dopo una chiacchierata casuale con gli amici durante un viaggio in aereo. Ma non ha mai pensato a un testamento biologico, anche se passa diverse ore al giorno a prendersi cura di un'amica.

"Quando arriverò al punto in cui non potrò più essere attiva, sarà una brutta cosa", ha detto Doak.

Adler, Lawrie e Doak hanno detto di non aver definito un piano su come vorrebbero vivere i loro ultimi anni di vita, compresa l'assistenza, la sistemazione e chi avrebbe il potere di prendere decisioni per loro. Le tre donne sperano che un eventuale declino avvenga rapidamente e senza sofferenze.

Sono come molti americani, la maggior parte dei quali non sta pianificando a sufficienza il modo in cui vuole invecchiare.

Secondo uno studio del 2017 dell'Università della Pennsylvania, tra quasi 800.000 americani intervistati in 150 studi, solo il 29% aveva compilato un testamento biologico che descrivesse dettagliatamente le proprie volontà di cura e solo il 33% aveva designato una procura per l'assistenza sanitaria.

La pandemia non ha fatto molto per cambiare questo comportamento. Nel maggio 2020, mentre gli anziani morivano di Covid-19 a tassi allarmanti, un sondaggio Gallup ha rilevato che più della metà degli americani intervistati ha dichiarato di non avere un testamento biologico.

Secondo gli esperti, per molte persone si tratta di una naturale riluttanza a parlare della propria mortalità.

Quando non vogliono parlare della morte, dicono: "Se ne occuperanno i miei figli"", dice Barbra Braganza, un'assistente sociale che ha lavorato per otto anni all'On Lok, un'organizzazione di servizi per anziani di San Francisco. Allora io dico: "Oh, i tuoi figli lo sanno?". Sono dialoghi aperti perfetti".

Braganza consiglia di iniziare a sollevare la questione con i genitori anziani in modo graduale, presentando vari scenari e opzioni. In ultima analisi, la persona dovrebbe firmare documenti legali che riflettano i suoi desideri su chi contattare in caso di emergenza, chi può prendere decisioni sulla sua salute e in quali circostanze vorrebbe o non vorrebbe essere rianimata.

Gli assistenti sociali possono aiutare le persone ad aggiornare periodicamente le loro scelte, soprattutto prima di eventi importanti come interventi chirurgici o se il decisore designato non può più ricoprire quel ruolo.

I figli adulti possono esitare a partecipare a queste conversazioni, ma "può succedere che si debba prendere una decisione immediata. Vogliamo evitarlo", ha detto Braganza.

Una conversazione continua sull'invecchiamento

Il declino della salute o gli incidenti spesso spingono gli anziani e le loro famiglie a riconoscere e pianificare l'invecchiamento, dicono i gerontologi e gli assistenti sociali, ma queste discussioni non dovrebbero aspettare che le persone siano anziane.

Andrew Scharlach, professore emerito di invecchiamento presso la School of Social Welfare dell'Università della California, Berkeley, afferma che la conversazione dovrebbe iniziare presto e continuare per tutta la vita. E non dovrebbe limitarsi all'invecchiamento, ma estendersi anche alla carriera, alla pianificazione finanziaria e ad altri aspetti della vita.

La conversazione continua permette ai familiari di capire cosa è importante per l'anziano, "in modo da poterlo aiutare ad avere ciò che desidera", ha detto Scharlach. Iniziare per tempo significa che l'anziano può essere meno nervoso all'idea che i figli lo percepiscano come non più in grado di prendere decisioni senza il suo consenso.

La conversazione può essere tanto più difficile quanto più viene rimandata, come ha scoperto Cuidonce Corona, supervisore clinico della salute mentale che lavora con gli anziani a Berkeley, quando ha cercato di guidare un uomo e la sua famiglia durante una crisi di salute.

"Mi sono seduta con un anziano quando gli è stata fatta la diagnosi di Alzheimer, ed era spaventato perché sua madre era morta di Alzheimer e aveva visto il declino di suo fratello", ha detto.

Inizialmente, Corona pensava che la sua paura fosse dovuta ai segni e ai sintomi che stava sperimentando, così ha suggerito alla famiglia di discutere le opzioni di assistenza o se l'uomo dovesse trasferirsi in una casa di riposo.

"Quando la discussione si è fatta intensa, l'uomo si è sdraiato sul divano con le mani sul viso", racconta Corona. "All'improvviso mi sono reso conto che il suo stress riguardava il significato della diagnosi per lui e per la sua famiglia".

Corona ha parlato con ogni membro della famiglia individualmente e ha elaborato un piano. Alcuni membri hanno organizzato servizi di assistenza a domicilio, mentre un altro ha accettato di occuparsi delle bollette e altri si sono offerti di contribuire al loro pagamento.

Ridurre i rischi di caduta

Un modo per pianificare è quello di valutare l'abitazione di una persona cara per individuare i rischi di caduta e adattarla a deambulatori e sedie a rotelle.

La dott.ssa Machiko Tomita, gerontologa e docente di scienze della riabilitazione presso l'Università di Buffalo (New York), ha guidato un team nello sviluppo di uno strumento di valutazione della sicurezza domestica.

La sua lista di controllo delinea i potenziali pericoli di una casa, identificando gli elementi che possono aumentare il rischio di cadute e suggerendo misure per prevenirle. Tomita ha dichiarato che ogni anno un anziano su tre cade e circa la metà di questi cade di nuovo l'anno successivo. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie indicano le cadute come la principale causa di infortunio per le persone di 65 anni e oltre.

"È possibile migliorare l'equilibrio e allenare il corpo fino a 74 anni, ma dopo i 75 sarà molto difficile", ha detto Tomita.

Tomita raccomanda di prestare attenzione ai segni dell'invecchiamento prima di compiere 65 anni. Questo include il monitoraggio del peso, dell'assunzione di acqua, dell'alimentazione, dell'esercizio fisico e della valutazione dell'ambiente residenziale.

Un altro strumento utile è la "Regola dei 40-70", un piano di un'azienda di assistenza domiciliare per iniziare queste conversazioni. La regola si basa sull'approssimazione che quando le persone si avvicinano ai 40 anni, i loro genitori hanno circa 70 anni, il che rappresenta un buon momento per parlare dell'invecchiamento, per affrontare le questioni relative alla sistemazione, alle finanze, alla salute, alla guida, agli appuntamenti e alla fine della vita.

"Una delle motivazioni alla base del 40-70 è che forse l'evento scatenante dovrebbe essere un'età specifica piuttosto che aspettare che accada un evento", ha detto Jake Harwood, professore di comunicazione dell'Università dell'Arizona che ha contribuito alla Regola del 40-70 di Home Instead. "Se succede qualcosa, possono mettere in atto un piano".

Harwood ritiene che siano gli anziani a dover iniziare la conversazione, perché le generazioni più giovani potrebbero temere di offendere o mettere in imbarazzo i loro genitori.

"Possono dire chiaramente: 'Non ho bisogno di aiuto in questo momento, sono perfettamente in grado di guidare, di stare bene in casa e di cucinare da solo, ma voglio solo pianificare quello che potrebbe accadere tra cinque o dieci anni'", ha detto Harwood. "Se invece aspettate di avere un incidente d'auto, vostro figlio vi toglierà le chiavi della macchina".

Scharlach consiglia ai figli adulti di iniziare a parlare con i genitori parlando di altre persone che stanno lottando con l'invecchiamento. "Vedo tuo fratello, tua sorella o lo zio Joe, sai, dove stanno accadendo delle cose con loro. Non voglio che succeda anche a te".

Gli esperti consigliano di partire dagli stessi principi guida: capire e rispettare le priorità e i desideri di una persona su come vuole invecchiare e aiutarla a raggiungerli.

Leqi Zhong è una scrittrice del programma di giornalismo investigativo della University of California, Berkeley Graduate School of Journalism. Ha realizzato questa storia grazie a una sovvenzione della Fondazione SCAN.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com