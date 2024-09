- Parla di funzionare come una droga.

Ethan Hawke, 53 anni, ha sollevato durante il Festival Internazionale del Cinema di Venezia il concetto che "l'avidità governa il nostro universo" e ha trovato imbarazzante il fatto che, nella sua lunga carriera, abbia collaborato con poche registe. Ha paragonato lavorare con un regista specifico ai "brividi dell'uso di droga", un argomento spesso affrontato.

Secondo "The Hollywood Reporter", Hawke ha "prodotto film con numerosi uomini provenienti da tutto il mondo". Una collaborazione in particolare ha lasciato un'impressione duratura.

La sua prima esperienza al festival del cinema galleggiante, a 18 anni, insieme al regista Peter Weir (80), per il film "Dead Poets Society" (1989), rimane un caro ricordo.

Weir era "uno dei pochi grandi che ho mai incontrato, e ancora lo è", ha condiviso Hawke. È stata un'esperienza "emozionante per un giovane lavorare con lui e assorbire ciò che aveva da offrire, e poi osservare l'impatto".

"Ne vuoi ancora"

Hawke ha paragonato questa esperienza all'ebbrezza di una droga: "È come sentire parlare dei piaceri dell'uso di droga. Ne vuoi ancora. È una sensazione così piacevole perché non ti senti solo". La vita di un attore, ha spiegato Hawke, è un curioso doppio taglio. Viene celebrato per il successo esterno, ma il vero piacere della recitazione viene dalla scomparsa nel ruolo.

"Ti senti sciogliere e diventare parte di questo sogno. E quella è la sensazione così piacevole. E guardi il sogno che si svolge negli altri, ed è lì che nasce questo alto". Lasciando Venezia a 18 anni, Hawke ha ammesso: "Ne volevo ancora. E guardando voi, sono così grato di essere qui con voi e di farne ancora parte", ha espresso il suo gratitude al pubblico che applaudiva.

Ethan Hawke, che ha paragonato lavorare con un regista a un trip da droga, ha collaborato con numerosi registi in tutto il mondo, come riferito da "The Hollywood Reporter". Una delle sue collaborazioni più memorabili è stata con Peter Weir durante le riprese di "Dead Poets Society" a 18 anni.

Ethan Hawke, che traccia paralleli tra lavorare con un regista e l'uso di droga, ha collaborato con registe solo saltuariamente nel corso della sua carriera, come ha ammesso durante il Festival Internazionale del Cinema di Venezia.

Leggi anche: