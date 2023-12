Park Ji-sung: L'ex stella del Manchester United invita i tifosi a smettere di cantare il suo canto che include uno stereotipo razziale

Il fuoriclasse sudcoreano, beniamino dei tifosi durante la sua permanenza all'Old Trafford, afferma di non pensare che i tifosi intendano offendere, ma di essere consapevole che la canzone mette a disagio i giocatori più giovani.

Park ha giocato più di 200 partite durante le sue sette stagioni allo United, vincendo diversi trofei, tra cui quattro titoli di Premier League e un trofeo di Champions League.

Nonostante sia andato via nel 2012, i tifosi continuano a cantare la sua canzone e lo hanno fatto di nuovo in una partita di questa stagione contro il Wolverhampton Wanderers, che aveva appena ingaggiato l'internazionale sudcoreano Hee-Chan Hwang.

"In Corea le cose sono cambiate molto", ha detto Park al podcast ufficiale del club UTD.

È vero che storicamente la gente mangiava carne di cane, ma al giorno d'oggi, soprattutto le giovani generazioni, la odiano davvero".

"So che i tifosi dello United non intendono offenderlo per quella canzone, ma devo comunque educare i fan a non usare più questa parola [carne di cane], che al giorno d'oggi è solitamente un insulto razziale al popolo coreano".

Ho accettato la cosa come giocatore

Park, che si è unito allo United dalla squadra olandese PSV Eindhoven nel 2005, dice di essersi sentito a disagio quando ha sentito il suo canto per la prima volta da giocatore, ma inizialmente l'ha considerato un cambiamento culturale a cui avrebbe dovuto abituarsi.

Ora che si è ritirato dal calcio, è consapevole che i tempi sono cambiati e ha esortato i tifosi a smettere di cantarlo.

"È stata una delle cose che ho dovuto accettare perché non avrei mai pensato che i tifosi avrebbero creato una canzone con significati negativi", ha aggiunto.

"Hanno sempre fatto una canzone per rallegrarsi, per dare energia ai giocatori, per essere orgogliosi dei giocatori, questo è il mio pensiero. Per questo l'ho accettata come giocatore".

Sul suo sito web il Manchester United ha dichiarato di "sostenere pienamente i commenti di Ji-sung ed esorta i tifosi a rispettare i suoi desideri".

Il mese scorso il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in ha dichiarato che potrebbe essere necessario vietare il consumo di carne di cane , in seguito al dibattito su questa pratica controversa e alla crescente consapevolezza dei diritti degli animali.

Fonte: edition.cnn.com