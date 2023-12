Parigi si aggiunge alla lista crescente di città francesi che boicottano le fan zone della Coppa del Mondo del Qatar

In particolare, Parigi ha dichiarato che non organizzerà fan zone per la Coppa del Mondo FIFA in Qatar, citando questioni sociali e ambientali.

"Le nostre ragioni sono innanzitutto le condizioni ambientali e sociali dell'evento e questo non è il modello che vogliamo promuovere per i grandi eventi a Parigi", ha dichiarato martedì Pierre Rabadan, vicesindaco di Parigi per lo sport,

Tuttavia, la città ha chiarito che non si tratta di un boicottaggio dell'evento in sé, né del regime del Qatar.

"Non significa che stiamo chiedendo il boicottaggio dell'evento", ha aggiunto Rabadan.

Tuttavia, alcuni hanno accusato la città di ipocrisia, dato che la sua squadra sportiva di punta, il Paris Saint-Germain (PSG), è di proprietà di una società qatariota strettamente legata allo Stato qatariota e ha un presidente qatariota, Nasser Al Khelaifi.

"Sappiamo quanto loro [i dirigenti del PSG] abbiano portato al club PSG e quindi anche alla città", ha aggiunto Rabadan nella sua dichiarazione.

L'anno scorso, il PSG ha citato uno studio condotto dal Centro di diritto ed economia dello sport, che stimava che il club di Ligue 1 avesse generato più di 182,2 milioni di euro (180,7 milioni di dollari) per l'economia della regione nel corso della stagione 2018-2019, oltre a contribuire a "mantenere 2.150 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno".

"Queste fonti di reddito aggiuntive per l'Île-de-France si spiegano in gran parte con il potere di attrazione e l'influenza del club sulla scena internazionale", ha dichiarato l'autore dello studio Christophe Lepetit.

"Le partite del Paris Saint-Germain al Parco dei Principi sono diventate un evento imperdibile per molti visitatori stranieri".

Il Paris si unisce a Strasburgo, Lille, Rodez, Bordeaux, Nancy e Reims nell'impegnarsi a non organizzare visioni pubbliche.

"Ripeto che non si tratta di un processo al Qatar, ma di mettere in discussione il modello di questo evento", ha insistito Rabadan.

Da quando il Qatar si è aggiudicato la candidatura per ospitare la Coppa del Mondo nel 2010, più di 6.500 lavoratori migranti sono morti nel Paese, ha riferito in precedenza il Guardian.

La maggior parte dei lavoratori, secondo gli autori, era coinvolta in lavori pericolosi e a basso salario, spesso svolti in condizioni di caldo estremo.

Il rapporto del Guardian non collega in modo definitivo tutte le 6.500 morti ai progetti infrastrutturali della Coppa del Mondo, anche se un esperto ha dichiarato al giornale britannico che è "probabile che molti lavoratori morti fossero impiegati" in quei progetti.

La CNN non ha verificato in modo indipendente i dati del Guardian.

I funzionari della Coppa del Mondo del Qatar stimano un numero di morti molto diverso, dichiar ando alla CNN l'anno scorso che ci sono stati solo tre decessi legati al lavoro negli stadi e 35 decessi non legati al lavoro.

Hassan Al Thawadi - l'uomo incaricato di guidare i preparativi dell'evento - ha dichiarato a Becky Anderson della CNN che la cifra di 6.500 morti riportata dal Guardian è "intrinsecamente fuorviante" e priva di contesto.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com