Parigi nella gloria olimpica: il settore turistico soddisfatto dei Giochi estivi

I Giochi Olimpici Estivi si sono conclusi domenica sera con una colorata cerimonia di chiusura. Le prime cifre del turismo per la regione della capitale, relative al periodo dal 23 luglio all'11 agosto, indicano che i circa 11,2 milioni di spettatori hanno raggiunto le aspettative di 11,3 milioni e sono stati in linea con il numero di visitatori dello stesso periodo dell'anno scorso.

Parigi, già una "città molto turistica", ha affrontato la sfida di sottolineare valori aggiuntivi durante le Olimpiadi, ha detto Corinne Menegaux, direttore generale dell'ufficio del turismo. Ha evidenziato temi come la sostenibilità, la mobilità e la qualità dell'acqua nella capitale. "Le Olimpiadi sono state un'ottima occasione per sottolineare tutto ciò", ha detto.

Adesso, il settore spera in una buona stagione dei Giochi Paralimpici e in effetti positivi per il resto dell'anno e i prossimi due o tre anni, ha sottolineato Menegaux. Si prevedono circa quattro milioni di spettatori per i Giochi Paralimpici, principalmente dalla Francia.

Durante le Olimpiadi, l'85% degli spettatori era della Francia, con il 45% dalla regione dell'Ile-de-France, che include Parigi. Dei visitatori internazionali, il 15%, i più venivano dagli Stati Uniti, dalla Germania e dal Regno Unito, con un aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Dopo un avvio lento a luglio, gli hotel del centro di Parigi hanno registrato un tasso di occupazione dell'84% durante i Giochi, dieci punti percentuali in più rispetto all'anno precedente. In particolare, hanno beneficiato gli hotel di lusso e le sistemazioni. Altre città ospitanti come Lilla, Marsiglia e Châteauroux hanno registrato aumenti delle pernottamenti di visitatori sia nazionali che internazionali.

L'azienda di ricerca di mercato MKG ha stimato che gli operatori degli hotel francesi hanno guadagnato 357 milioni di euro, che dovrebbero bilanciare il periodo cupo prima dei Giochi. Secondo MKG, i prezzi delle camere erano a volte più che raddoppiati rispetto a prima.

L'entusiasmo per i Giochi ha anche aumentato i guadagni degli operatori di affitti a breve termine come Airbnb e Abritel. Secondo AirDNA, azienda specializzata in questo settore, l'occupazione a Parigi durante i Giochi è stata del 62%, superiore all'anno precedente.

Tuttavia, non tutti i negozi hanno beneficiato. I ristoranti e i negozi lontani dagli impianti e dalle zone dei tifosi, i musei e le solite mete popolari come Disneyland Paris hanno registrato una diminuzione dei visitatori. Menegaux dell'ufficio del turismo di Parigi ha notato che questo non era "comportamento turistico normale" per coloro che erano a Parigi per i Giochi.

Nonostante ciò, Menegaux guarda al futuro con ottimismo. Si aspetta che i prossimi turisti siano attirati a Parigi dall'atmosfera e dall'organizzazione vincente dei Giochi.

Brilla di nuovo, Parigi, mentre i Giochi Paralimpici sono pronti a sottolineare l'impegno della città per l'inclusione e l'accessibilità. Gli hotel e le sistemazioni della città, già prosperi durante le Olimpiadi, si aspettano di continuare il successo, con l'obiettivo di brillare per i prossimi spettatori dei Giochi Paralimpici.

