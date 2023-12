Parigi 2024 insiste sulla costruzione di una torre per la sede delle Olimpiadi del surf del prossimo anno, nonostante l'opposizione

In una dichiarazione di mercoledì, gli organizzatori hanno insistito sul fatto che la costruzione della torre è "l'unica opzione che fornisce sufficienti garanzie per il regolare svolgimento della competizione e per la sicurezza degli atleti e di tutte le persone coinvolte".

Teahupo'o è considerato uno dei migliori spot per il surf al mondo ed è sede di gare del tour della World Surf League (WSL), dove di solito viene eretta una struttura in legno per le competizioni e successivamente rimossa.

Tuttavia, gli organizzatori delle Olimpiadi affermano che la torre di alluminio - che pesa nove tonnellate - è necessaria per ospitare 40 persone che saranno coinvolte nel giudizio e nella trasmissione televisiva della competizione l'anno prossimo.

Martedì l'ISA ha dichiarato in un comunicato di opporsi alla costruzione della torre.

L'organismo di surfisti aveva già espresso preoccupazione all'inizio del mese, dopo che una chiatta - utilizzata per costruire la torre - era rimasta bloccata sulla barriera corallina, danneggiando il corallo e costringendo a sospendere la costruzione. Parigi 2024 e le autorità locali avevano allora dichiarato che avrebbero lavorato per ridurre le dimensioni e il peso della torre inizialmente prevista.

L'ISA ha dichiarato che, in seguito all'incidente, ha proposto modi alternativi per giudicare la competizione, tra cui "giudicare la competizione a distanza, con immagini in diretta riprese da terra, dall'acqua e da droni".

Tuttavia, in una dichiarazione di mercoledì, Parigi 2024 ha affermato che "questa opzione è già stata rivista" e "esclusa", citando ragioni di visibilità e sicurezza.

"Sebbene la soluzione di giudicare da filmati sia già stata utilizzata in altre competizioni internazionali di surf, non era fattibile a Teahupo'o perché non forniva sufficienti garanzie per l'arbitraggio, la copertura radiotelevisiva e la messa in sicurezza della superficie dell'acqua, date le caratteristiche specifiche del sito", ha dichiarato Parigi 2024, aggiungendo che anche la proposta di utilizzare una piattaforma temporanea per installare le telecamere è stata respinta per "motivi di sicurezza".

Il comitato organizzatore ha dichiarato che i lavori per la nuova torre rivista sono iniziati, invitando l'ISA "a rispettare la scelta fatta dalle parti interessate locali per questa soluzione".

Opposizione locale

L'opposizione alla costruzione della torre è stata feroce sin dalla rivelazione dei piani.

Una petizione di residenti e visitatori di Teahupo'o che chiede al governo di ripensare la torre, così come la perforazione della piattaforma e le condutture sottomarine per la gara di surf, ha ricevuto quasi 230.000 firme, e surfisti professionisti come Kelly Slater e Kanoa Igarashi si sono espressi contro la sua costruzione.

Gli attivisti e i residenti locali hanno da tempo espresso preoccupazione per l'impatto della nuova struttura sull'ambiente.

Astrid Drollet, segretaria dell'associazione Vai Ara O Teahupo'o, che è dietro la petizione Save Teahupo'o Reef, ha dichiarato in precedenza alla CNN che la torre di legno esistente "è in uso da 20 anni ed è molto ben mantenuta".

"Non capiamo quindi perché Parigi 2024 e la Polinesia francese non utilizzino questa torre per i quattro giorni di gara", ha detto Drollet, aggiungendo che la nuova torre "causerà gravi danni all'ambiente".

Secondo l'ente del turismo di Tahiti, nella Polinesia francese ci sono oltre 1.000 specie di pesci e 150 specie di coralli. Minacciati dagli effetti del cambiamento climatico e del turismo di massa, i coralli sono una specie altamente protetta.

All'inizio di questo mese, anche i surfisti della Francia sud-occidentale hanno organizzato una protesta per lo sviluppo del sito di Teahupo'o.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com