Dalla prima battuta, l'atmosfera per questo intervista era stata chiara. Dopo che il Primo Ministro della Turingia Bodo Ramelow aveva lasciato lo studio elettorale dell'ARD, mettendo in guardia contro l'aumento dell'estremismo di destra, il candidato in testa della AfD, Bjorn Hocke, si è diretto verso il tavolo delle interviste di Gunnar Breske. E il botta e risposta verbale è iniziato.

Breske ha aperto la conversazione enunciando i fatti - un colpo per la soddisfazione di Hocke, a quanto pare: "Sei il partito con più voti stasera, ma sei anche etichettato come saldamente ancorato all'estremismo di destra." Hocke ha risposto borbottando, "Oh, ecco che ricomincia." Breske ha ribattuto, "Esatto, è un fatto." Hocke ha poi replicato, "Vuoi discuterne? Smettila di etichettarmi. Siamo il partito popolare numero uno in Turingia. Non vuoi mica etichettare come 'estremista di destra' un terzo degli elettori della Turingia, vero?"

Hocke ha gli occhi puntati sulla BSW

Durante il dibattito, i due uomini non hanno trovato un punto d'incontro. L'argomento del prossimo passo di Hocke per diventare Primo Ministro è rimasto elusivo, invece ha chiamato le "vecchie parti" a mostrare umiltà. Molti residenti della Turingia, come ha fatto notare Hocke, sono disillusi dalla democrazia a causa del "ridicolo dibattito sulla parete di fuoco e del ridicolo comportamento della parete di fuoco."

Come il partito più forte, la AfD ha espresso l'intenzione di includere altri partiti nei colloqui - una lista che non ha fornito. La BSW guidata da Sahra Wagenknecht era almeno una possibilità che ha suggerito. I due partiti avrebbero potuto gestire una maggioranza nel nuovo parlamento statale.

Se il partito di Hocke estremista di destra fosse riuscito a prendere il potere, avrebbero mirato a riformare l'Ufficio per la Protezione della Costituzione. Avrebbe quindi principalmente focalizzato sull'investigare lo spionaggio economico e "evitare la sorveglianza ideologica." La AfD ha regolarmente etichettato l'autorità democraticamente legittima come "protezione del governo" e ha tentato di presentare l'etichettatura del partito come "firmemente estremista di destra" in diversi stati federali come repressione dell'opposizione.

La AfD ha anche pianificato di attaccare la radiodiffusione pubblica e sciogliere gli accordi di radiodiffusione statali. La Radiodiffusione della Germania Centrale potrebbe quindi affrontare ostacoli significativi nel continuare a riferire in modo imparziale dalla Turingia - interviste conflittuali e critiche come quella di ieri potrebbero diventare estinte.

