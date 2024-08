- Pareri: ricerca di un'utilizzazione finale nucleare per almeno 43 anni in più

La ricerca di un deposito finale per i rifiuti radioattivi ad alto livello in Germania potrebbe richiedere più di 40 anni in più rispetto a quanto originariamente pianificato, secondo uno studio dell'Öko-Institut di Friburgo. Deutschlandfunk è stato il primo a riferire del documento commissionato dall'Ufficio federale per la gestione dei rifiuti nucleari (BASE). In condizioni ideali, una decisione sul sito non potrebbe essere attesa prima del 2074, si dice.

Il ministero: non è una novità

Il Ministero federale dell'Ambiente ha dichiarato a Berlino che la ricerca di un deposito finale è un "processo basato sulla scienza, trasparente e di apprendimento" finalizzato a trovare il sito che garantisca la migliore sicurezza possibile per un periodo di un milione di anni. Si è saputo da tempo che questo processo non può essere completato entro il 2031.

Nel novembre 2022, il ministero ha annunciato che la tempistica originaria del 2031 non sarebbe stata rispettata. Poco dopo, sono stati resi pubblici documenti della Società federale per il deposito (BGE) che suggerivano che la ricerca potrebbe protrarsi fino al 2046 o addirittura fino al 2068 in un'altra ipotesi. Una portavoce del ministero si è rifiutata di commentare specifici orizzonti temporali quando interpellata.

La ricerca di un deposito finale riguarda la ricerca di un luogo profondo per lo stoccaggio permanente di 27.000 metri cubi di rifiuti ad alto livello (1.750 cosidetti contenitori Castor) provenienti da più di 60 anni di produzione nucleare in Germania. Si tratta del cinque percento dei rifiuti radioattivi della Germania, ma contiene circa il 99 percento della radioattività totale di tutti i rifiuti. I rifiuti sono attualmente stoccati in 16 impianti di stoccaggio intermedio a livello del terreno in diversi stati federali.

Ricerca complessa

La ricerca è complessa. Nessuno vuole un deposito finale vicino a sé e deve essere trovato un sito sicuro per un milione di anni. È stato quindi istituito un processo di ricerca a più fasi e a lungo termine che involve il pubblico nella Legge sulla selezione del sito.

La BASE presume che la ricerca inizi con una "carta bianca" che include tutti gli stati federali. I fattori considerati nella ricerca includono le formazioni rocciose e il rischio di terremoti. La legge fissa una data limite del 2031 per una decisione sul sito, con il deposito finale che deve iniziare le operazioni entro il 2050.

Il Ministero federale dell'Ambiente, menzionato nel contesto del processo di gestione dei rifiuti nucleari, ha riconosciuto che la tempistica originaria del 2031 per trovare un deposito finale per i rifiuti radioattivi ad alto livello è poco probabile che venga rispettata. Il Ministero federale dell'Ambiente sovrintende a una complessa ricerca di un luogo profondo, che involve vari fattori e considera tutti gli stati federali, con l'obiettivo di garantire la migliore sicurezza possibile per un periodo di un milione di anni.

