- Parere sul requisito di neutralità

Nel presunto scandalo di finanziamento del Ministero della Famiglia e della Socialità della Sassonia, un esperto contraddice chiaramente la visione dell'Ufficio di Revisione dello Stato. Secondo l'esperto, l'Ufficio di Revisione ha oltrepassato i propri poteri quando ha accusato il ministero di violare il principio di neutralità. L'esperto Friedhelm Hufen, che ha preparato il rapporto per conto di diverse fondazioni attive nel campo della promozione della democrazia, ha dichiarato che gli auditor hanno agito arbitrariamente. Non sono autorizzati dal legislatore a fare dichiarazioni sul principio di neutralità e sull'uguaglianza dei partiti politici. Il costituzionalista di Magonza aveva preparato il rapporto per conto di diverse fondazioni attive nel campo della promozione della democrazia.

L'Ufficio di Revisione dello Stato critica le pratiche di finanziamento nel Ministero della Famiglia e della Socialità

Il fattore scatenante della controversia è stato un rapporto speciale dell'Ufficio di Revisione dello Stato della Sassonia (SRA) sulle pratiche di finanziamento nel Ministero della Famiglia e della Socialità (MSA). Gli auditor hanno esaminato le linee guida di finanziamento "Misure Integrative" dal 2016 al 2019, che prevedevano fondi per associazioni e iniziative che lavorano con i rifugiati. L'SRA ha trovato che il ministero aveva impegnato azioni amministrative illecite "in una misura insolita". Non è stata trovata alcuna prova di condotta personale illecita da parte della Ministro Petra Köpping (SPD). Tuttavia, il Segretario di Stato Sebastian Vogel è stato ritirato.

L'SRA ha dichiarato nel suo rapporto speciale che il MSA non aveva protetto e osservato sufficientemente il principio di neutralità dello Stato. Il ministero avrebbe dovuto astenersi da qualsiasi influenza di controllo sul processo di formazione della volontà politica e attivamente proteggere il principio di neutralità dello Stato. "Ciò significa anche non tollerare l'uso di fondi pubblici per attività politiche da parte dei destinatari del finanziamento".

Istruzione politica e promozione della democrazia non sono mai "neutre"

Friedhelm Hufen, professore di diritto pubblico e amministrativo all'Università Johannes Gutenberg di Magonza, è stato incaricato dalla Fondazione Cellex e da altre fondazioni di esprimere un parere su questa questione. Il suo parere è stato chiaro. "La vicinanza politica di un ministero già orientato verso la coesione sociale e societaria nel suo titolo alle associazioni societarie che perseguono gli stessi obiettivi non è una violazione del principio di neutralità, ma rather inherent to Saxony," ha dichiarato. L'istruzione politica e la promozione della democrazia sono sempre dirette verso valori etici e obiettivi costituzionali e quindi non sono mai "neutre".

"The public funding of private initiatives does not mean that their statements become those of the state. The private carriers are neither an instrument nor a 'mouthpiece' of the ministry and are not bound by the same neutrality principle and party equality to the same extent," he added.

Fondazione: il parere rafforza la posizione delle organizzazioni non profit a livello nazionale

Secondo la Fondazione Cellex, Hufen ha tracciato per la prima volta una linea netta su ciò che il principio di neutralità obbliga i destinatari del finanziamento a fare e ciò che non fa. "Le organizzazioni della società civile possono anche opporsi all'AfD e esplicitamente mettere in guardia dai pericoli per i valori e i diritti fondamentali della nostra costituzione, anche se hanno ricevuto finanziamenti statali. Molte associazioni si sentono particolarmente obbligate come mediatori attivi nella promozione della democrazia a mettere in guardia dai pericoli per i valori e i diritti fondamentali della nostra costituzione se l'AfD acquisisce influenza," ha dichiarato la fondazione. Il parere rafforza la posizione delle organizzazioni non profit a livello nazionale.

"La libertà di parola è un pilastro del nostro ordine democratico, compreso il diritto di esprimere e discutere opinioni politiche divergenti. L'idea stessa che non si possa esprimere le proprie opinioni politiche quando si ricevono finanziamenti pubblici è assurda," ha dichiarato Markus Schlimbach, capo del

