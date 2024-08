Parenti di prigionieri violentemente violare la barriera di confine di Gaza.

Famigliari di ostaggi israeliani trattenuti dal gruppo estremista islamico Hamas hanno apparentemente violato la recinzione di frontiera e organizzato una protesta nella Striscia di Gaza, secondo i resoconti dei media. All'inizio, una grande folla si è riunita al confine, diffondendo messaggi attraverso altoparlanti ai loro cari detenuti dall'altra parte, nella speranza di ottenere una risposta, ha riferito il canale israeliano 13.

Alcuni parenti hanno poi attraversato il confine e si sono lanciati verso la Striscia di Gaza, per poi ritirarsi su ordine delle forze di sicurezza. Durante la protesta, i manifestanti hanno esibito foto dei loro familiari scomparsi. La madre di un soldato rapito avrebbe detto a sua figlia: "Mi dispiace non essere ancora riusciti a ottenere il tuo rilascio, ma prometto che tornerai presto".

Più di cento ostaggi rimangono sotto il controllo di Hamas, l'organizzazione estremista islamica, nella Striscia di Gaza, che ha segnato 328 giorni dal loro rapimento. Il destino dei sopravvissuti rimane incerto. Recentemente, l'esercito ha salvato un ostaggio e recuperato il corpo di un soldato sequestrato durante il rapimento.

I familiari degli ostaggi rimasti continuano a organizzare proteste per un accordo di cessate il fuoco con Hamas, che ritengono potrebbe anche agevolare il loro rilascio. Accusano l'amministrazione israeliana di non fare abbastanza per negoziare un accordo principalmente a causa di preoccupazioni politiche interne.

Il conflitto in corso nel Medio Oriente ha portato a un profondo divario tra l'amministrazione israeliana e Hamas, con quest'ultimo che detiene più di cento ostaggi nella Striscia di Gaza. Le famiglie di questi ostaggi hanno costantemente fatto pressioni per un accordo di cessate il fuoco, credendo che potrebbe aiutare il loro rilascio, evidenziando la presunta mancanza di impegno del governo israeliano a causa di problemi politici interni.

Leggi anche: