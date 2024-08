- Parco progettato per generare energia nell'area del parcheggio

Il parco divertimenti Skyline Park, situato vicino a Bad Wörishofen, è ora in grado di soddisfare gran parte dei suoi fabbisogni energetici grazie alla costruzione di circa 2.150 posti auto dotati di pannelli solari. Secondo le stime dell'azienda, l'installazione nell'area di parcheggio dei visitatori potrebbe fornire energia a circa 3.800 famiglie, anche se il principale consumatore di energia solare sarà il parco Skyline stesso.

Il noto parco dei divertimenti festeggia il suo 25º anniversario questo venerdì con un evento alla presenza del Presidente della Baviera Markus Söder (CSU). Una celebrazione pubblica è stata organizzata in giugno per celebrare l'anniversario.

Il parco Skyline è un'istituzione ben nota, anche tra coloro che evitano i parchi divertimenti. La sua posizione lungo l'autostrada A96 (Monaco-Lindau) lo rende facilmente visibile agli utenti dell'autostrada, con gli avventurosi che girano in aria nelle attrazioni.

Per i visitatori, è un'esperienza emozionante

Quattro anni fa, è entrato in funzione il più alto carosello del mondo, una struttura alta 150 metri. Questa azienda di famiglia gestisce il carosello, che fa girare i suoi sedili ad circa 100 metri di altezza. Il carosello funziona con il nome di 'Allgäu Flyer'. Altre attrazioni del parco raggiungono altezze simili, come lo 'Sky Shot', che lancia i coraggiosi in aria in una specie di palla, salendo fino a 90 metri di altezza. Il parco Skyline si definisce orgogliosamente il più grande parco divertimenti della Baviera, anche se deve affrontare una forte concorrenza da parte della Legoland tedesca a Günzburg, nella Svevia.

Dopo il calo del periodo post-pandemico, i parchi divertimenti e delle attività ricreative in Germania hanno riacquistato popolarità, secondo i dati del settore. L'Associazione dei Parchi Divertimenti e delle Imprese Ricreative della Germania ha rivelato in autunno 2023 che le aziende membre, circa 120 attività ricreative, hanno registrato più di 50 milioni di visitatori per stagione dopo la pandemia.

