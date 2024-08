- Parco giochi chiuso a causa di una infestazione di formiche

Il comune di Kehl nel Baden ha chiuso un parco giochi per bambini a causa di un'infestazione di formiche. La struttura nel distretto di Marlen, dotata di grandi cancelli all'ingresso, è attualmente inaccessibile.

Secondo il comune, il parco giochi è stato colonizzato da formiche che hanno indebolito il terreno. Parte della struttura è pavimentata e la superficie è diventata irregolare, rappresentando un pericolo per la sicurezza.

Il comune nell'area dell'Ortenau combatte da tempo le formiche invasive della specie Tapinoma magnum dal Mediterraneo. Due cosiddette supercolonie con milioni di insetti sono state scoperte a Marlen e nel distretto di Neumühl, come ha annunciato il comune.

Attività di formiche sotto il pavimento

Nella lotta contro gli insetti, l'acqua calda viene spruzzata sotto le piastrelle del parco giochi nei nidi di formiche per raggiungerli a profondità fino a un metro. "I visitatori curiosi del parco giochi spesso sollevano le pietre per ammirare l'attività delle formiche da vicino", ha riferito il comune. La ristrutturazione del parco giochi non è prevista prima di tardi ottobre.

Specie di formiche presenti nel sud-ovest da qualche tempo

La specie di formiche Tapinoma magnum è stata documentata nel sud-ovest dal 2009 in diversi luoghi. Oltre a Kehl, è stata avvistata a Lörrach, Schutterwald, Karlsruhe, Weinheim, Heidelberg, Ketsch e nelle vicinanze di Stoccarda; nonché in regioni adiacenti nel Reno-Palatinato, nell'Assia e in Francia. Secondo il giornale regionale francese "Les Dernières Nouvelles d'Alsace", gli insetti sono stati scoperti anche nella grande città vicina di Strasburgo in Alsazia.

I visitatori del parco giochi potrebbero essere tentati di osservare l'attività delle formiche sotto il pavimento, potenzialmente mettendo a rischio la loro sicurezza. A causa della superficie irregolare causata dalla colonizzazione delle formiche, si consiglia di evitare di sollevare le pietre nella zona per garantire la sicurezza.

Leggi anche: