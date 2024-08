- Parco di surf vicino a Monaco di Baviera, inaugurato con gli atleti olimpici

Sotto il sole brillante, è stato inaugurato sabato a Hallbergmoos, sobborgo di Monaco, un parco surf di 20.000 metri quadrati con onde fino a due metri di altezza. Camilla Kemp, la prima surfista olimpica tedesca, ancora a Tahiti due settimane fa, ha dichiarato: "Sono entusiasta di questa nuova struttura di allenamento, di allenarmi qui e di migliorare le mie abilità". Questo potrebbe ispirare una nuova generazione a praticare il surf.

Secondo gli operatori, l'O2 Surftown Muc è la più grande struttura del suo genere in Europa e l'unica in Germania. La piscina di 180 metri può ospitare fino a 60 atleti. L'Associazione Tedesca di Surf (DWV) vuole utilizzare il parco surf per competizioni ufficiali e come campo di allenamento. Leon Glatzer, ex surfista olimpico, ha dichiarato: "Finalmente abbiamo un posto in Germania dove possiamo allenarci in condizioni ideali e sviluppare lo sport - tutto ciò di cui abbiamo bisogno è proprio qui".

Le onde artificiali sono già state create in diverse città, modellate sull'onda Eisbach nel parco inglese di Monaco. A Augusta, Norimberga e Hannover, così come in Austria, Svizzera, Italia, Francia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Stati Uniti e Canada, ci sono onde fluviali appositamente progettate per il surf. Tuttavia, queste onde sono statiche: non si frangono, ma rimangono stabili al loro posto, a differenza delle onde del mare e del nuovo parco surf, che scorrono e si frangono alla fine.

Il parco surf dovrebbe essere aperto tutto l'anno, con la piscina non riscaldata. Allo stesso modo, il surf viene tradizionalmente praticato all'Eisbach di Monaco anche d'inverno.

