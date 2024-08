- Parchim vuole riscaldare l'acqua da due chilometri di profondità

Parchim è destinata a diventare un'altra città del Meclemburgo-Pomerania Anteriore che utilizzerà l'energia geotermica per il riscaldamento a rete. Secondo i piani dell'utility cittadina, l'acqua calda verrà estratta da profondità comprese tra 2.000 e 2.300 metri a partire dal 2028, come dichiarato dal direttore tecnico, Marcel Götting. Le indagini preliminari suggeriscono che l'acqua potrebbe essere compresa tra 95 e 100 gradi Celsius. Verranno utilizzati scambiatori di calore per riscaldare l'acqua nella rete di riscaldamento a rete.

I piani di Parchim possono fare riferimento a indagini geologiche dell'epoca della DDR. Tuttavia, questi misurazioni non sono completamente affidabili, ha detto Götting. Pertanto, il sottosuolo a Parchim viene misurato questa settimana utilizzando due cosiddetti Vibro-Trucks. Una piastra vibrante sotto i camion speciali invia vibrazioni nel terreno, il cui corso viene misurato. Gli esperti possono utilizzare queste informazioni per determinare se ci sono eventuali ostacoli tra la superficie e lo strato in cui si trova l'acqua geotermica calda. Questi potrebbero essere depositi di sale o lenti di gesso, dove il trapano sarebbe infruttuoso. Poiché il trapano è costoso, vogliono evitare eventuali insuccessi.

Finanziamento federale

Secondo Götting, circa un terzo di tutte le case a Parchim sono attualmente collegate alla rete di riscaldamento, che viene ampliata. L'energia geotermica dovrebbe sostituire i combustibili fossili come il gas. L'utilizzo dell'energia geotermica era già stato considerato a Parchim nel 2012, ma non era economicamente fattibile al momento. Ora, sono disponibili finanziamenti federali.

Le condizioni per l'utilizzo dell'energia geotermica nel Nord della Germania sono buone. Nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, diverse società di servizi pubblici stanno già estraendo acqua calda dalle profondità per il riscaldamento a rete, ad esempio a Neustadt-Glewe, Neubrandenburg e Schwerin. A Waren an der Müritz, la prima centrale tedesca nella fascia dei megawatt ha iniziato a funzionare nel 1984, segnando l'inizio dell'utilizzo dell'energia geotermica profonda per la fornitura di calore in Germania. Secondo l'Associazione federale dell'energia geotermica, ci sono altri sei progetti previsti in MV.

L'attuazione dell'energia geotermica per il riscaldamento a rete a Parchim prevede l'utilizzo di scambiatori di calore per elaborare l'acqua geotermica calda, garantendo il suo inserimento nella rete di riscaldamento a rete. Per evitare eventuali insuccessi del trapano a causa di potenziali ostacoli, come depositi di sale o lenti di gesso, vengono effettuati misurazioni approfondite del sottosuolo utilizzando i Vibro-Trucks prima di iniziare l'estrazione del calore nel 2028.

Leggi anche: