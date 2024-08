A partire da novembre 2023, il pubblico è stato proibito di visitare i parchi storici statali iconici di Karlsburg e Ludwigsburg nella regione di Vorpommern e non è stata ancora annunciata alcuna data per la loro riapertura.

A partire dalla fine di agosto 2023, è stato il primo e più grande parco di Ludwigslust a dover chiudere i battenti. In modo simile, il parco situato dietro il Castello di Hohenzieritz sulla piattaforma del lago è rimasto chiuso sin da maggio.

La causa di questa frenesia di chiusure? Un enorme albero di quercia è improvvisamente caduto nel parco del Castello di Ludwigslust durante l'estate del 2023, causando danni gravi al tetto della Casa Svizzera del 18° secolo. In seguito a questo incidente, gli Istituti dei Palazzi, dei Giardini e delle Collezioni Culturali dello Stato di Mecklenburg-Vorpommern hanno ispezionato tutti i parchi sotto la loro giurisdizione, per un totale di 25.000 alberi. I risultati sono stati allarmanti: numerosi alberi sono stati giudicati insicuri. Sono state adottate misure estese in risposta.

25.000 alberi scrutinati

Fino ad ora, sono stati assegnati contratti di restauro per un valore di 750.000 euro per riportare questi siti storicamente significativi in uno stato di sicurezza. Inoltre, è in programma un lavoro aggiuntivo del valore di 250.000 euro, che dovrebbe iniziare e finire quest'anno, secondo i resoconti.

Nel giardino del Castello di Schwerin, i lavori procedono rapidamente. "Solo lievi aggiustamenti rimangono nel giardino della serra e nella sezione meridionale del giardino del castello nelle prossime settimane", ha dichiarato un rappresentante degli Istituti dei Palazzi e dei Giardini. Entro la fine di settembre, tutto dovrebbe essere tornato alla normalità.

Il parco di Schlosspark Bothmer a Boltenhagen è stato riaperto al pubblico all'inizio di giugno dopo riparazioni estese.

Le sfide di Ludwigslust

Il parco di Schlosspark Wiligrad, dove la salita che porta al lago di Schwerin è temporaneamente chiusa, dovrebbe essere completato entro ottobre di quest'anno. La riapertura prevista è prevista per novembre, come annunciato dall'amministrazione.

Tuttavia, Ludwigslust continua ad affrontare numerose sfide. Solo le aree vicine al castello sono state riaperte finora. Entro la fine dell'anno, se possibile, verranno rese accessibili sezioni più ampie per creare un percorso circolare all'interno del parco.

Riguardo alle altre strutture - Karlsburg, Ludwigsburg, Hohenzieritz - l'amministrazione degli Istituti dei Palazzi e dei Giardini non ha ancora fornito una data precisa per la loro riapertura. "A causa del numero considerevole di misure richieste e della capacità limitata delle aziende specializzate incaricate di restaurare i monumenti dei giardini, non siamo attualmente in grado di fornire una data esatta per quando questi parchi saranno accessibili di nuovo", hanno informato. "Ma stiamo facendo tutto il possibile a un ritmo accelerato, con le risorse a nostra disposizione, dando priorità alle aree con la maggiore domanda di utilizzo".

Ispettori annuali degli alberi in futuro

Per minimizzare il rischio di future chiusure prolungate, lo stato degli alberi verrà registrato annualmente. "Dopo le misure di sicurezza iniziali non invasive, questi controlli annuali saranno meno estesi e non dovrebbero richiedere la chiusura del parco", ha assicurato l'amministrazione. Tuttavia, le implicazioni finanziarie e l'approvazione dei fondi necessari sono ancora da determinare.

La chiusura di Karlsburg e Ludwigsburg nella regione di Vorpommern, insieme ad altri parchi storici statali, ha lasciato molti curiosi sui loro monumenti. Despite the challenges, the administration assures that they are prioritizing the restoration of these monuments, aiming to reopen them as quickly as possible with their limited resources.

Leggi anche: