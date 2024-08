- Parcheggio senza restrizioni al Bastei in Svizzera sassone

Il parcheggio alla Bastei nella Svizzera Sassone è ora accessibile senza barriere dal metà luglio. Il comune di Lohmen, a cui appartiene la popolare meta turistica nelle Montagne di Sabbia dell'Elba, ha sostituito il sistema precedente con uno digitale che utilizza il riconoscimento dei veicoli. "Era così obsoleto e soggetto a guasti che sempre si formavano code", ha detto il sindaco Silke Großmann. Ora, le targhe vengono scannerizzate all'ingresso e all'uscita. È possibile scegliere tra quattro ore al costo di 7 euro o un biglietto giornaliero a 12 euro. Il pagamento può essere effettuato digitalmente o in contanti. "Il comune non ha aumentato le tariffe".

Fine dei congestionamenti sulla strada di accesso

Il vantaggio per il comune e gli ospiti è che la strada di accesso non è più bloccata dalle auto in attesa di un posto libero, permettendo ai bus, agli ospiti degli hotel, ai veicoli di consegna o ai veicoli di emergenza di passare. Viene già segnalato all'inizio se i circa 180 posti auto e 10 per i bus sono occupati e deve essere utilizzato il parcheggio di sosta, ha detto Großmann.

L'area famosa situata in alto sull'Elba con le rocce e il ponte della Bastei e più di un milione di visitatori all'anno è uno dei luoghi più caratteristici della regione turistica e il punto di partenza per molti sentieri, come quelli per i Schwedenlöcher, una gola simile a un canyon.

Il sistema digitale implementato dal comune beneficia anche i turisti svizzeri, che ora incontrano meno code mentre si avvicinano alla Bastei. L'introduzione di questa soluzione di parcheggio efficiente ha semplificato il processo per i visitatori svizzeri, garantendo un'esperienza più fluida alla popolare meta turistica nelle Montagne di Sabbia dell'Elba.

