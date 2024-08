- Parcheggi a altezza - nuova zona pedonale a Monaco

Panchine e letti rialzati sui vecchi parcheggi - A partire da lunedì, il centro città di Monaco avrà una nuova zona pedonale temporanea. Tuttavia, la moderazione del traffico nel distretto di Haidhausen subirà un ritardo di quasi due settimane: dopo una richiesta di ingiunzione da parte dei residenti di Weißenburger Street contro la zona pedonale, la città ha dovuto posticiparne l'istituzione fino al 12 agosto.

Partenza accidentata sulla Weißenburger Street

Per un anno, la città vuole vietare l'accesso alle auto in questo tratto di strada. Solo il traffico di consegna e le biciclette alla velocità dei pedoni e i pedoni sono ammessi lì, secondo il dipartimento della Mobilità. Al posto dei parcheggi, sono previste panchine e letti rialzati - ma il marciapiede e la carreggiata devono rimanere intatti durante la fase di prova di un anno.

L'avvio della zona pedonale, come progetti simili dello scorso anno, non è stato privo di difficoltà. La città voleva avviare la fase di prova il prima possibile, ha detto un portavoce del dipartimento della Mobilità. La città aveva pianificato di aprirla il 29 luglio, molto prima dell'efficacia legale della riorganizzazione della strada. Tuttavia, i critici del progetto hanno presentato un'istanza urgente al tribunale amministrativo di Monaco - e la città ha fatto marcia indietro. Dopo che la riorganizzazione ha avuto effetto sabato, la zona temporanea verrà istituita lunedì, ha annunciato il municipio.

Lo scorso anno, i residenti hanno utilizzato azioni legali per porre fine in anticipo a due cosiddette "strade estive". Entrambe le strade sono state chiuse al traffico automobilistico e verdeggiate come parte di un progetto di ricerca dell'Università Tecnica di Monaco. Ciò ha scatenato critiche aspre da parte di diversi residenti.

Progetti simili in altre città

Non solo Monaco lotta per l'istituzione di nuove zone pedonali. A Aschaffenburg, l'accesso delle auto è stato vietato in parte di Frohsinn Street. Tuttavia, un periodo di prova di un anno ha mostrato che la nuova regolamentazione è stata "largamente ignorata", secondo la città. I nuovi sbarramenti automatici dovrebbero aiutare, con i lavori di costruzione previsti per l'inizio del 2026, ha detto un portavoce della città.

Altre città bavaresi si stanno concentrando sulla riorganizzazione delle strade - non sempre con un divieto completo di auto. Ad esempio, la città di Coburg ha avviato un'area a traffico calmato in un tratto di strada interna alla fine di luglio. Durante la fase di prova fino alla fine del 2026, le auto sono ancora ammesse, ma solo alla velocità dei pedoni e devono dare la precedenza ai pedoni e alle biciclette.

A Wertingen (distretto di Dillingen an der Donau), un gruppo di lavoro privato ha raccolto idee per le riorganizzazioni, comprese quelle nella zona storica del centro, hanno detto due portavoce del gruppo di lavoro. Il consiglio comunale ha quindi deciso per diverse aree a traffico calmato temporanee e parziali strade a senso unico. L'inizio previsto

