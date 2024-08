Paramount licenzia il 15% del personale, si prende 6 miliardi di dollari in ultima segnalazione di problemi televisivi

I tagli, che riguarderanno circa 2.000 dipendenti nelle prossime settimane, sono parte del tentativo di Paramount di tagliare 500 milioni di dollari a livello aziendale in costi annuali prima della sua fusione con SkyDance, guidato dal tecnologico David Ellison.

Paramount, che controlla un vasto portafoglio di cavi e televisioni, ha dichiarato giovedì che la svalutazione del suo business televisivo è "principalmente dovuta a recenti indicatori nel mercato degli affiliati lineari e al valore di mercato stimato indicato dalle transazioni Skydance".

L'annuncio è l'ennesima dolorosa prova dei drastici cambiamenti che stanno colpendo il business televisivo tradizionale.

Mercoledì, Warner Bros. Discovery, la società madre di CNN, TNT, HGTV e altri network via cavo, ha registrato una svalutazione di 9,1 miliardi di dollari sul suo business televisivo.

"È giusto dire che anche due anni fa, le valutazioni di mercato e le condizioni prevalenti per le società dei media tradizionali erano molto diverse da quelle odierne", ha detto il CEO di WBD David Zaslav in una chiamata con gli investitori. "E questo ammortamento riconosce questo".

La turbolenza nel business dei media si estende ben oltre l'industria televisiva tradizionale, interessando anche le testate digitali e le pubblicazioni stampate.

Negli ultimi giorni, Axios ha annunciato che avrebbe licenziato il 10% dei suoi dipendenti, ovvero circa 50, per la prima volta nella sua storia a causa dei "cambiamenti nel business dei media".

"Questa è una mossa dolorosa ma necessaria per stringere il nostro focus strategico e spostare gli investimenti verso le aree di crescita principali. Stiamo apportando alcuni cambiamenti difficili per adattarci rapidamente a un panorama dei media in rapida evoluzione", ha scritto il CEO di Axios Jim VandeHei in una nota interna ottenuta da CNN, definendolo "il momento più difficile per i media della nostra vita".

Anche questa settimana, la storica rivista del settore televisivo Broadcasting+Cable, fondata nel 1931, ha annunciato che avrebbe chiuso a causa di ciò che la sua società madre ha descritto come una "rapida trasformazione" dell'industria.

La decisione di Paramount di fondersi con SkyDance, con l'obiettivo di risparmiare 500 milioni di dollari all'anno, include anche tagli nel loro business dei media. Questo movimento riflette le sfide più ampie che affrontano le società dei media tradizionali, come dimostrato dalla svalutazione di 9,1 miliardi di dollari di Warner Bros. Discovery sul suo business televisivo.

Leggi anche: