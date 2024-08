- Papa si oppone a norme più severe per gli immigrati

Papa Francesco ha espresso il suo dissenso riguardo al rafforzamento delle regole sull'immigrazione. Durante la sua abituale udienza generale, il leader della fede cattolica ha criticato questa idea e ha promosso una gestione globale migliorata della migrazione invece. Ha anche sottolineato l'importanza di fermare l'attività dei trafficanti di esseri umani. Dopo i coltellamenti a Solingen che hanno causato almeno tre morti, la Germania sta nuovamente discutendo di leggi più severe.

Francesco ha espresso la sua costante tristezza per il gran numero di vite perse durante la fuga dalla violenza nel loro paese o nella ricerca di condizioni di vita migliori. "Il Mediterraneo si è trasformato in un cimitero", ha dichiarato. Ha creduto che la maggior parte di queste vittime avrebbe potuto essere evitata.

Francesco ha aggiunto: "Ma questo non può essere ottenuto con leggi più severe, non attraverso la militarizzazione dei confini, non attraverso la costruzione di muri, non attraverso le espulsioni". Invece, ci dovrebbero essere "vie più sicure e regolari per la migrazione". Ciò di cui c'è bisogno è "una gestione globale dell'immigrazione basata sulla giustizia, sulla fratellanza e sulla solidarietà".

