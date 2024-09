Papa Francesco visita una regione isolata della Papua Nuova Guinea, spostando l'attenzione del tour in Asia verso le popolazioni meno assistite

In conversando con i leader religiosi a Port Moresby, ha esortato a concentrarsi sulle "periferie" del loro paese e su coloro che vivono nelle aree urbane più svantaggiate.

Ha sottolineato l'impegno della Chiesa nel sostenere coloro che sono stati feriti "mental e fisicamente" a causa di "discriminazione e superstizione". Secondo Human Rights Watch, la Papua Nuova Guinea è uno dei luoghi più pericolosi del mondo per le donne e le bambine a causa dei livelli elevati di violenza sessuale.

L'87enne sta attualmente intraprendendo il suo più lungo viaggio durante il suo pontificato – una impegnativa visita di 12 giorni in quattro paesi del Sud-est asiatico e del Pacifico del Sud, che include Timor Est e Singapore.

Francesco ha pronunciato il suo discorso alla chiesa di Nostra Signora dell' Aiuto dei Cristiani, dove la comunità cattolica svolge vari compiti caritatevoli e educativi.

In precedenza, aveva visitato la scuola secondaria tecnica di Caritas, una scuola per ragazze svantaggiate, nonché coloro che sono associati al "ministero di strada" e ai "servizi di Callan", che sostengono i poveri e coloro che hanno disabilità.

La sua visita alla scuola, che offre opportunità educative per le donne, è stata significativa a causa della discriminazione e della violenza subite dalle donne in Papua Nuova Guinea. Alla chiesa, Francesco ha anche ascoltato i commenti di due donne che facevano parte del ministero della chiesa.

Il papa ha anche parlato spontaneamente durante il discorso, sottolineando due volte che i vescovi e i preti in Papua Nuova Guinea dovrebbero adottare lo "stile di Dio", che è "vicinanza, tenerezza e compassione".

Alla fine, ha salutato la folla fuori dalla chiesa e, parlando in inglese, li ha ringraziati per la loro pazienza prima di benedirli. Ha anche scherzato con loro dicendo "pregate per me, e non contro di me".

Spedizione nella regione remota della Papua Nuova Guinea

Il giorno successivo, un aereo militare operato dalla Royal Australian Air Force ha trasportato il papa Francesco in una delle regioni più remote della Papua Nuova Guinea.

CNN era tra i media che hanno accompagnato Francesco nel suo viaggio a Vanimo, la punta nord-ovest del paese, un luogo senza acqua corrente o elettricità.

L'aereo militare – un C130 – ha trasportato forniture essenziali come medicinali, vestiti, giocattoli e strumenti scolastici.

Al momento del suo insediamento, il papa Francesco aveva detto che i cardinali avevano scelto qualcuno dalle "estremità della Terra". Durante la sua visita a Vanimo, a più di 8.077 miglia (13.000 chilometri) da Roma, il papa stava mettendo in pratica la sua "filosofia delle estremità della Terra", mostrando la sua visione di una Chiesa cattolica che serve le "periferie".

E Francesco sembrava contento e a suo agio durante il suo tempo a Vanimo.

Una folla stimata di 20.000 persone si è riunita su un prato di fronte alla Holy Cross Pro-Cathedral, con la musica che suonava mentre aspettavano l'arrivo del papa. Hanno acclamato quando è arrivato sul palco e hanno acclamato di nuovo quando il papa ha indossato un copricapo piumato che gli è stato presentato.

Tra la folla, le persone avevano allineato bottiglie d'acqua di plastica, olio d'oliva e sale in modo da poterli presentare al papa per la benedizione. Molti avevano viaggiato per lunghi tratti a piedi per essere presenti, con Vanimo principalmente accessibile in aereo o in barca.

Dopo aver incontrato i cattolici locali, il papa ha visitato una scuola gestita da missionari argentini che assiste i bambini orfani. Il papa Francesco è stato invitato a Vanimo da uno dei preti missionari e, mentre era lì, gli hanno servito il mate, il tè argentino.

