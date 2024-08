- Papà e figlio che organizzano un evento di American Pie.

Circa un mese prima dei 76° Emmy Awards, la coppia di conduttori è stata ufficialmente annunciata: i comici Eugene, 77, e Dan, 41, Levy condurranno l'evento il 15 settembre al Peacock Theatre di Los Angeles, come riportato dalla rivista Variety. Fans della saga cinematografica "American Pie" e appassionati di comicità premiata hanno qualcosa da attendere con ansia.

Gli Emmy 2020: Celebrati in isolamento

I 76° Emmy Awards si preannunciano come uno spettacolo televisivo senza precedenti. I comici canadesi Eugene e Dan Levy saranno la prima coppia padre-figlio a condurre gli Emmy e la seconda duo a farlo questo secolo, succedendo a Colin Jost e Michael Che nel 2018. Hanno una comprensione diretta di cosa significa ricevere un premio e nel 2020 hanno stabilito un record storico vincendo multipli Emmy per la loro serie comedy "Schitt's Creek" come prima coppia padre-figlio a farlo nello stesso anno. Tuttavia, c'è un singolo svantaggio: i premi Emmy del 2020 si sono svolti in circostanze peculiari a causa della pandemia di COVID-19, un fatto di cui i Levy ancora oggi non possono fare a meno di ridere. "Per due canadesi che hanno letteralmente vinto i loro Emmy in una tenda di quarantena, l'idea di condurre in un vero teatro quest'anno è stata abbastanza incentivo", hanno dichiarato.

Il leggendario "padre" di American Pie

La serie comedy "Schitt's Creek" dei Levy ha trionfato ai 2020 Emmy Awards. Eugene ha vinto due Emmy come miglior attore e produttore comedy, mentre Dan ne ha conquistati quattro come miglior attore non protagonista, scrittura, regia e produzione. Tuttavia, questi traguardi non superano il successo che Eugene Levy ha ottenuto con il suo progetto più celebrato: il suo ruolo di Noah Levenstein, il simpatico e strambo capofamiglia della saga cinematografica "American Pie". Dal 1999 al 2012, ha recitato in otto film che hanno contribuito a diffondere la "febbre" di "American Pie" in tutto il mondo. "Siamo entusiasti di presentare due generazioni di geni della comicità sul palcoscenico degli Emmy come conduttori", ha dichiarato il presidente dell'Academy of Television Arts & Sciences, Cris Abrego. Gli appassionati di TV di tutto il mondo possono senza dubbio aspettarsi una serata divertente.

Durante la cerimonia degli Emmy Awards, Eugene Levy, noto per il suo ruolo in "American Pie", condurrà insieme al figlio Dan, un evento che non accadeva dal 2018. Mostrando il loro talento condiviso, Eugene e Dan hanno vinto multipli Emmy nel 2020 per la loro serie "Schitt's Creek", ulteriormente consolidando il loro status di leggende della comicità.

