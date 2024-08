- "Papà, dobbiamo parlare in privato". "Vuoi dire quattro?" "No, dovresti premere uno".

Divertiti con i Tweet della Settimana!

Parola del Weekend

Ogni venerdì, noi di Twitter selezioniamo i tweet che ci hanno colpito di più nella settimana appena trascorsa. O perché erano particolarmente divertenti o perché affrontavano temi che ci stavano a cuore. La vita familiare non è sempre rose e fiori, tutti noi viviamo cose che avremmo potuto evitare. Ma sono altrettanto importanti e meritano la nostra attenzione. Solo allora qualcosa può cambiare e migliorare nella nostra società. Che qui si incontrino tweet felici e seri non può essere evitato. Riflette ciò che la mamma di Forrest Gump aveva già insegnato a lui: "La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita."

Grazie per gli aneddoti sulla tua vita familiare, arricchiscono le nostre vite - e spesso l'ultimo giorno di lavoro prima del weekend (se non c'è il turno di weekend...)! Su richiesta di un fan, abbiamo creato la nostra pagina dove puoi trovare anche le vecchie raccolte di tweet.

Grazie anche per le tue email che ci fanno sapere che i Tweet della Settimana segnalano anche il weekend per te! 🥰

Se vivi cose che meritano più spazio di un tweet incorporato, scrivici un'email a [email protected]. Se vediamo del potenziale nell'argomento perché potrebbe essere interessante, ispirare o importante per molte persone, ti risponderemo. Alcune cose iniziano con piccole osservazioni e diventano grandi solo quando molte persone hanno notato un fenomeno o un problema simile. Siamo lieti delle tue ispirazioni!

Guarda il Video: sui social network ci sono innumerevoli persone che condividono la vita quotidiana della loro famiglia. Soprattutto i bambini sono spesso al centro dell'attenzione. Ma dovrebbero essere condivise le foto dei bambini online? Stern ha parlato con gli influencer Mirella e Alicia Joe degli vantaggi e dei pericoli dei bambini online.

La raccolta di tweet impressionanti sulla nostra pagina serve come delizioso antipasto per il weekend. Le email di ringraziamento per i Tweet della Settimana spesso indicano che segnano l'inizio del weekend.

Leggi anche: