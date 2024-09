- Panther mantiene la posizione di leader della fazione SPD, affronta lo scetticismo riguardo BSW (Bundesverband Sicherheitswirtschaft)

La fazione SPD nel parlamento statale della Sassonia continua a sostenere l'esperto finanziario Dirk Panter come proprio leader. Nella riunione inaugurale della sua fazione di dieci membri, Panter è stato scelto all'unanimità come leader. "Sono entusiasta che il voto sia stato unanime, il che dimostra un forte sostegno e appoggio per le nostre prossime iniziative nelle prossime settimane e mesi", ha commentato Panter.

Il leader del partito Henning Homann ha anche fatto cenno alle misure imminenti. "Siamo aperti a incontrare la CDU. Il nostro obiettivo è discutere del futuro della Sassonia e esplorare le possibilità per un governo stabile qui", ha dichiarato Homann. Ovviamente, l'alleanza con la fazione di Sahra Wagenknecht sarà un argomento significativo. "Vorrei sottolineare che non escludiamo trattative con il BSW, ma c'è una buona dose di scetticismo all'interno dell'SPD", ha aggiunto Homann.

L'SPD si concentrerà sulla politica sassone

Secondo la candidata principale, Petra Köpping - che nel precedente governo CDU ha gestito gli affari sociali e la coesione sociale - le trattative per la Sassonia devono affrontare le questioni sassoni. "È fondamentale per l'SPD discutere della politica sassone, non dei problemi sui quali non abbiamo influenza", ha sottolineato Köpping, alludendo alla critica di Sahra Wagenknecht al dispiegamento di missili USA in Germania e alla consegna di armi ulteriori all'Ucraina.

"Ci concentriamo esclusivamente sulla Sassonia e sul suo futuro. Vogliamo plasmare il nostro destino come Sassoni, non farlo dettare da noi dal Saarland", ha ribadito Homann, intendendo la regione di Wagenknecht. "Di conseguenza, guardiamo con cautela ai segni di confine quotidiani imposti dagli estranei nel processo di trattativa. In termini chiari: le esigenze di politica estera del Bundesrat non sono ammesse", ha sottolineato Homann. Le condizioni politiche federali non avrebbero aiutato a trovare saggi compromessi per la Sassonia.

Nella elezioni statali, l'Unione sassone ha superato di poco l'AfD (30,6 percento) con il 31,9 percento dei voti. Il ministro presidente della CDU Michael Kretschmer si oppone fermamente alla cooperazione con l'AfD e la Sinistra, lasciando all'Unione solo due possibili partnership: un'alleanza con il BSW (11,8 percento) e l'SPD (7,3 percento), o un team-up con il BSW e i Verdi (5,1 percento).

