"Panda canino dipinto": lo zoo cinese attira l'attenzione per aver attirato i visitatori con cuccioli modificati

I canines Chow Chow pelosi, decorati per simboleggiare l'emblema nazionale adorato del Paese, sono stati immortalati in un video da un visitatore dello zoo nella provincia meridionale del Guangdong.

Il video virale, condiviso su Douyin, la versione cinese di TikTok, il lunedì, ha ottenuto oltre 1,4 milioni di condivisioni e oltre 725.000 mi piace.

Un altro utente ha pubblicato uno scatto sui social media, che ritrae i cani neri e bianchi in una gabbia accanto a un cartello "cani dipinti".

Il cartello recita: "Siamo i 'cani panda', un cane domestico adorabile che assume un aspetto simile a quello di un panda attraverso la tintura e i costumi, accuditi dai Chow Chow. Siamo affettuosi, intelligenti, amichevoli, carini e adorabili!"

Il direttore dello zoo, cognome Huang, ha dichiarato che i cani sono una delle principali attrazioni dello zoo.

"Come il nostro nome suggerisce, siamo il 'Paradiso degli animali strani e degli animali domestici incantati'", ha detto a Sichuan Observation, un outlet legato allo stato. "Questi sono Chow Chow dipinti (per assomigliare a panda), che fanno parte delle nostre specialità".

I visitatori dello zoo nella provincia meridionale del Guangdong sono stati visti mentre davano da mangiare a un Chow Chow dipinto per assomigliare a un panda. Non è la prima volta che i cani vengono dipinti per assomigliare a panda o ad altri animali selvatici in Cina.

In maggio, uno zoo nella provincia orientale del Jiangsu ha scatenato la controversia dopo che i visitatori hanno scoperto che avevano colorato due cani di nero e bianco per assomigliare a panda. Dopo aver ricevuto critiche estese, lo zoo ha ammesso l'inganno.

Un caffè nella città sud-occidentale di Chengdu ha anche ricevuto critiche nel 2019 per aver offerto un servizio di tintura per i clienti per trasformare i loro animali domestici in panda. E nel 2016, i negozi per animali nella provincia del Guangdong sono stati scoperti mentre vendevano cani dipinti per assomigliare a tigri in miniatura.

I visitatori esprimono spesso interesse per i Chow Chow dipinti per assomigliare ai panda nello zoo, rendendoli un'attrazione popolare.

Molti viaggiatori cercano esperienze uniche quando visitano la Cina, e i cani dipinti non fanno eccezione.

Leggi anche: