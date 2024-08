Panama inizia l'espulsione dei migranti

Sotto un accordo con l'amministrazione americana, Panama ha iniziato il rimpatrio di migranti illegali. Il primo volo sponsorizzato da Washington, che trasportava 29 colombiani, è decollato dall'aeroporto locale di Panama City, secondo quanto dichiarato dal Vice Ministro della Sicurezza Luis Felipe Icaza. I migranti sono stati accompagnati a bordo con le mani e i piedi legati. Secondo l'amministrazione panamense, alcuni di loro avevano commesso crimini in Colombia.

Più di 230.000 migranti hanno attraversato la foresta pluviale del Darién nel sud del Panama quest'anno, dirigendosi a nord verso gli Stati Uniti, ha rivelato il capo dell'ufficio immigrazione, Roger Mojica. "La nostra posizione è chiara: il Darién non è un percorso migratorio. Le condizioni lì sono drammatiche", ha dichiarato un rappresentante dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Panama ai giornalisti riguardo al primo volo. La foresta pluviale del Darién, che collega America Centrale e del Sud, è nota come una delle rotte migratorie più pericolose al mondo. Il paesaggio è parzialmente collinare e parzialmente paludoso, e vi operano diversi gruppi criminali.

Per finanziare i voli di rimpatrio dal Panama, l'amministrazione degli Stati Uniti ha promesso 6 milioni di dollari (circa 5,4 milioni di euro). La gente fugge dalla povertà, dalla violenza e dai tumulti politici nei loro paesi d'origine, con l'obiettivo di raggiungere il confine degli Stati Uniti, a mille chilometri a nord.

La maggior parte delle persone in viaggio proviene dal Venezuela. A causa della situazione politica instabile nel paese sudamericano autoritario, attualmente non sono possibili voli di deportazione verso lì, ha detto il capo dell'immigrazione, Mr. Mojica. Oltre al Colombia, il governo panamense sta attualmente trattando con Ecuador e India per la deportazione di persone da questi paesi.

