La fitness influencer più famosa della Germania, Pamela Reif, parla apertamente e in modo sorprendentemente schietto in un'intervista con stern del suo modello di business, della pressione per l'aspetto fisico nell'industria, dei pregiudizi contro gli influencer - e perché preferisce non esprimere opinioni politiche.

Pamela Reif sul femminismo

"Le persone mi riducono al mio corpo perché è ciò che è. Ma non ho problemi con questo", dice Reif: "Se vuoi vederlo come un prodotto, direi che ho creato un buon prodotto". Anche se viene spesso sottovalutata a causa del suo aspetto e della sua professione, non è perché è una donna. Quando si tratta della lotta per il femminismo, Reif è particolarmente combattiva: "Se mi chiedi se sono per l'uguaglianza, dico di sì. Ma: sono una donna forte e ho ancora bisogno degli uomini". Per le donne che si sentono brutte rispetto a lei, Reif ha un messaggio: "Dovrebbero lavorare sulla loro condizione mentale. Non è mia responsabilità".

L'influencer critica i social media

Nella intervista con stern, la 28enne si lamenta anche di quanto i social media siano diventati ipersensibili: "Non puoi quasi esprimere un'opinione senza offendere qualche minoranza". Ha provato una volta a parlare di politica e da allora si è astenuta dal farlo. Si confronta anche con le persone che si limitano a lamentarsi: "A volte ho difficoltà a empatizzare con loro". Il suo segreto per il successo è diverso: "Non cerco scuse per non fare qualcosa, trovo il modo di farlo comunque. Non sono molte cose. Non ho imparato nulla da ciò che faccio. Ma trovo ancora il modo di essere molto brava in quello che faccio".

