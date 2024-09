Palma affronta le ripercussioni: ridotto inganno sul Ballermann

Da qualche tempo a questa parte, il problema della "riduzione delle spiagge" è diventato sempre più rilevante, anche in luoghi come Maiorca, dove le aree costiere stanno diminuendo.both locals and tourists have been vocal about the high beach congestion. In response, the Palma town hall has revealed some plans.

In estate, il numero di lettini e ombrelloni disponibili per l'affitto sulle spiagge di Maiorca diminuirà. Il municipio di Palma, che sovrintende alla famosa località balneare di S'Arenal e al suo leggendario Ballermann, intende ridurre il noleggio di lettini e ombrelloni sulle sue cinque spiagge. Questo calo di spazio sulle spiagge ha portato a un'eccessiva affollamento, un problema segnalato sia dai turisti che dai residenti, come dichiarato dal sindaco di Palma, Mercedes Celeste, citata dal "Diario de Mallorca" e dalla stazione radio spagnola "Cadena Ser".

Le licenze esistenti per i noleggiatori sono state rilasciate molti anni fa, quando le spiagge di Palma erano più grandi, come ha rivelato il politico del municipio responsabile degli affari interni e delle finanze, che è anche il loro portavoce. "Oggi la costa è drasticamente diversa da com'era 10, 20 o 30 anni fa", ha dichiarato. "C'è meno sabbia di prima".

Il municipio sta attualmente preparando nuovi bandi in base alla costa attuale, secondo Celeste. In collaborazione con altri enti e istituzioni, non si limiteranno solo a risolvere il problema dell'affollamento, ma si occuperanno anche di altri aspetti. Ad esempio, l'accesso alle spiagge sarà migliorato.

Cambiamento climatico e costruzione

La "riduzione delle spiagge" è un problema che si protrae da decenni - non solo a Maiorca. In diverse regioni costiere come la California e la Florida, la Turchia, il Brasile e la Gold Coast in Australia, le spiagge stanno scomparendo. Gli esperti attribuiscono questo fenomeno alla costruzione diretta delle coste fino alla spiaggia. Le dune protettive che impediscono l'erosione del vento e del mare spesso mancano.

Un fattore, secondo gli esperti, è il cambiamento climatico. Sotto l'influenza del cambiamento climatico e dell'aumento del livello del mare, "metà delle spiagge sabbiose del mondo potrebbe scomparire entro la fine del secolo", secondo uno studio pubblicato sulla rivista "Nature Climate Change".

Per affrontare diverse preoccupazioni, i nuovi bandi prevederanno la collaborazione con altri enti e istituzioni, oltre a risolvere il problema dell'affollamento. Questo comprenderà anche il miglioramento dell'accesso alle spiagge.

Altre regioni costiere, come la California e la Florida, la Turchia, il Brasile e la Gold Coast in Australia, stanno anche affrontando il problema della "riduzione delle spiagge", in parte a causa del cambiamento climatico e delle pratiche di costruzione che hanno portato alla perdita delle dune protettive.

Leggi anche: