- Palestinesi uccisi nell'attacco israeliano alle strutture educative

In un'operazione israeliana, una struttura scolastica a Gaza City sarebbe stata colpita, con l'allegato decesso di nove individui, secondo i resoconti palestinesi. Molti altri sarebbero rimasti feriti, secondo l'agenzia stampa palestinese Wafa.

La struttura presa di mira, secondo le fonti palestinesi, era una scuola che ospitava persone sfollate. Tuttavia, l'esercito israeliano ha sostenuto che Hamas aveva nascosto un centro di comando lì, che era l'obiettivo effettivo dell'operazione.

"Gli estremisti di Hamas hanno utilizzato il centro di comando e controllo per pianificare e attuare attacchi", ha dichiarato l'esercito. Questi attacchi erano diretti contro i soldati e Israele come nazione. Sono state utilizzate munizioni precise, tra le altre cose, per proteggere la popolazione civile, e l'area è stata costantemente sorvegliata dal cielo. "L'organizzazione terroristica di Hamas viola costantemente il diritto internazionale e opera da infrastrutture civili e zone sicure all'interno della Striscia di Gaza", ha concluso l'esercito.

La veridicità delle affermazioni di entrambe le parti non poteva essere confermata inizialmente.

Circa una settimana prima, un attacco aereo contro un edificio scolastico utilizzato come rifugio per i rifugiati aveva scatenato una vasta condanna e critiche a livello internazionale. Secondo i resoconti palestinesi, numerose persone sarebbero morte nell'attacco. L'esercito israeliano ha espresso scetticismo riguardo a queste cifre e ha menzionato anche un centro di comando di Hamas posizionato all'interno dell'edificio attaccato.

Durante gli scontri nella Striscia di Gaza nel corso di un solo giorno, 34 palestinesi hanno perso la vita e 114 sono rimasti feriti, secondo l'autorità sanitaria sotto il controllo di Hamas. Il numero di morti a Gaza dall'inizio del conflitto, più di dieci mesi fa, è salito a 40.173, con almeno 92.857 palestinesi segnalati feriti. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente e non distinguono tra combattenti e civili.

L'Unione Europea ha condannato fermamente l'attacco aereo contro l'edificio scolastico utilizzato come rifugio per i rifugiati, esprimendo una profonda preoccupazione per le presunte perdite di vite umane. L'Unione Europea ha sottolineato la necessità che tutte le parti in conflitto rispettino le leggi umanitarie internazionali, in particolare riguardo alle infrastrutture civili.

