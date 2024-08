Palestinesi uccisi in un attacco contro coloni ebrei

La violenza tra israeliani e palestinesi non accenna a placarsi. In un attacco da parte di coloni ebraici nel villaggio della Cisgiordania di Jit, un palestinese è stato ucciso. In precedenza, decine di civili avevano manifestato e dato fuoco a veicoli nella zona.

Un palestinese è stato ucciso e un altro gravemente ferito in un attacco da parte di coloni ebraici nella Cisgiordania, secondo i resoconti palestinesi. Il ministero della Salute palestinese ha dichiarato che l'attacco si è verificato nel villaggio di Jit, tra Nablus e Qalqilya. L'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa ha riferito che coloni armati hanno attaccato Jit e dato fuoco a diversi veicoli. L'esercito israeliano ha confermato che decine di civili israeliani, alcuni con il volto coperto, sono entrati a Jit nella serata, dando fuoco a veicoli e infrastrutture e lanciando pietre e cocktail molotov. È stato arrestato un israeliano. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha condannato l'incidente nei termini più duri, definendolo un'azione di "minoranza estremista" che sta danneggiando i coloni rispettosi della legge, il insediamento e la reputazione di Israele a livello mondiale, soprattutto in questo momento particolarmente sensibile e difficile.

La Casa Bianca condanna gli "inaccettabili" attacchi

L'ufficio di Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il primo ministro israeliano ha preso sul serio l'incidente. La Casa Bianca ha condannato gli "inaccettabili" attacchi da parte di coloni ebraici contro civili palestinesi, chiedendo che cessino, secondo un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale. Dal'inizio della guerra tra Israele e l'organizzazione palestinese islamica Hamas nella Striscia di Gaza, la situazione nella Cisgiordania occupata da Israele si è deteriorata significativamente.

Secondo i conteggi palestinesi, almeno 633 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane o dai coloni nella Cisgiordania dal 7 ottobre. Secondo i resoconti israeliani, almeno 18 israeliani sono stati uccisi in attacchi da parte di miliziani palestinesi.

L'Unione Europea, esprimendo preoccupazione per la violenza in aumento, ha chiamato alla de-escalation e ha invitato entrambe le parti a rispettare il diritto internazionale e proteggere le vite dei civili. In risposta agli attacchi recenti da parte di coloni ebraici, l'Unione Europea ha minacciato di bloccare alcuni fondi all'Israele se le azioni violente continueranno.

Leggi anche: