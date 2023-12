Palazzo Thanh Chuong Viet: L'epicentro del patrimonio culturale di Hanoi

Situato sul monte Soc Son, fuori dalla capitale Hanoi, il palazzo racconta la storia culturale del Vietnam attraverso l'architettura tradizionale, le opere d'arte e i pezzi del patrimonio popolare.

Nell'ambito del progetto di conservazione, molte delle reliquie che si trovano sul terreno sono state trasportate dalle province esterne del Paese o provengono da molti dei 54 gruppi etnici riconosciuti, tra cui case su palafitte e un ponte di pietra di 500 anni fa.

"Si può vedere che questo luogo ha tutto, dallo spazio e dall'atmosfera all'ecologia, all'architettura e all'arte", racconta l'artista e fondatore Thanh Chuong alla CNN Travel.

"Anche se siamo una nazione agricola piccola e povera che si dedica alla coltivazione del riso umido, puntiamo sempre alla verità, alla bontà e alla bellezza".

Un progetto di passione

Anche se oggi è un museo molto visitato, il complesso all'aperto di 2,5 acri è nato come progetto personale di passione.

"Mio padre era molto appassionato del patrimonio popolare del Vietnam. Sapeva tutto sulle usanze e le pratiche vietnamite, sulle feste e sulle altre attività culturali", racconta Thanh Chuong. "Fin dalla tenera età, sono stato molto influenzato da mio padre".

In origine il palazzo era stato concepito come un santuario personale, un luogo dove Thanh Chuong e la sua famiglia potessero ammirare e apprezzare l'arte vietnamita.

Ma la frustrazione per le politiche di conservazione del Vietnam ha spinto l'artista a condividere l'esperienza con gli altri.

"Siamo una nazione di guerre, che risalgono a migliaia di anni fa. Questo significa che nella storia ci sono stati periodi in cui il nostro patrimonio tradizionale è stato completamente distrutto", afferma Thanh Chuong.

Tuttavia, anni di guerre, disastri naturali e comportamenti scorretti non sono così catastrofici per la cultura tradizionale vietnamita come le recenti iniziative di conservazione portate avanti da altri partiti e dal governo".

Perché?" "Perché stanno facendo le cose nel modo sbagliato. Distruggono completamente reliquie centenarie e poi costruiscono qualcos'altro. Non lo capisco proprio".

Esplorare il parco

Aperto al pubblico nel 2009, il sereno complesso di alberi di banyan, graziosi ponti in pietra, gazebo e templi è diventato rapidamente un'esperienza popolare tra i residenti e i visitatori di Hanoi.

Passeggiando tra i giardini e gli edifici, ogni area sembra un omaggio a un gruppo etnico o a una tradizione culturale diversa.

Per esempio, ci sono vari stili di case su palafitte, alcune delle quali rappresentano le case tradizionali dei Muong, un gruppo etnico di una regione a sud-ovest di Hanoi.

"I nostri antenati erano agricoltori che trascorrevano la loro vita tranquilla dietro i cespugli di bambù del villaggio. La loro cultura è una cultura agricola", afferma Thanh Chuong.

"L'essenza stessa della nostra cultura è semplice, rustica, amichevole e pura. E questo per me è sempre stato il sentimento più forte, la radice più profonda di ogni vietnamita".

Arte che parla

All'interno delle gallerie si trovano collezioni di dipinti, ceramiche, statue, oggetti d'antiquariato e persino opere d'arte di Thanh Chuong.

Un dipinto in particolare cattura l'attenzione. È ispirato al folklore vietnamita, che sostiene che una madre fata immortale e un padre drago abbiano dato vita al popolo vietnamita.

"Questo dipinto ritrae le figure materne vietnamite che hanno attraversato anni di guerre, difficoltà e disastri naturali, eppure volevano che i loro discendenti conoscessero la grande leggenda di 'Con Rong Chau Tien' [Figli del drago, nipoti degli dei]", spiega Thanh Chuong a proposito di un'immagine.

"È la radice e il fondamento della nostra nazione. [Questo dipinto incarna il mio spirito e la mia passione per la conservazione del patrimonio culturale dei nostri antenati per le generazioni future".

Rimanere per uno spettacolo

Nel corso degli anni, il complesso è diventato anche un luogo popolare per assistere a spettacoli di marionette sull'acqua e a esibizioni di musica popolare.

"La marionetta d'acqua è una delle più antiche forme d'arte vietnamite e raffigura aspetti comuni della cultura vietnamita... Per questo motivo dobbiamo dedicare un posto nel Viet Palace alle marionette d'acqua", spiega Thanh Chuong.

"Questo teatro è stato progettato sulla base del padiglione d'acqua della Pagoda Thay, che è la casa del creatore della marionetta d'acqua, il venerabile monaco Tu Dao Hanh".

I vari spettacoli folkloristici prevedono canti, danze e musica per raccontare storie del passato del Vietnam.

"La vita è diventata molto più complicata nel mondo moderno, quindi oggi molte persone vogliono tornare indietro nel tempo e fare le cose in modo semplice e naturale", dice Thanh Chuong.

"Ho costruito questo posto per preservare quel vecchio modo di vivere e il bellissimo spirito della cultura vietnamita".

