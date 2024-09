- Pagare 675 dollari per una gita romantica: esplorare le strategie coreane per combattere il celibato

Paesaggi mozzafiato, spettacoli coinvolgenti, cucina deliziosa e ovviamente K-Pop: la Corea del Sud sta attirando l'attenzione di tutti. Tuttavia, la nazione orientale sta affrontando i propri problemi: la popolazione sta invecchiando e i giovani hanno troppo pochi figli. La città di Busan sta cercando di invertire questa tendenza al vivere da soli organizzando un festival unico, offrendo anche incentivi finanziari.

In ottobre, il distretto di Saha sta riaccendendo la passione a Busan con un grande evento di appuntamenti al buio. Indirizzato ai residenti e ai lavoratori tra i 23 e i 43 anni, i forestieri sono benvenuti a partecipare come potenziali appuntamenti, ha annunciato l'autorità a giugno. Coloro che trovano l'amore potrebbero ottenere un cospicuo premio.

Evento Unico: Soldi per gli Appuntamenti

I premi sono strutturati. Le coppie che iniziano una relazione dopo l'appuntamento ricevono un milione di won (circa 675 euro) dal governo. Se ciò porta a un "sang-gyeon-rye" – un tradizionale incontro di famiglie prima del matrimonio – viene aggiunto un ulteriore due milioni di won. E se la coppia si sposa, la città contribuisce con altri 20 milioni di won. In totale, una coppia potrebbe guadagnare circa 15.000 euro in premi per una "partecipazione riuscita" all'evento, più cinque anni di spese per l'alloggio.

Tuttavia, non tutti i dettagli sono stati ancora rivelati. I partecipanti devono esprimere il loro interesse esplicitamente. Se l'evento si rivelerà un successo, la città potrebbe considerare di renderlo una tradizione annuale.

La Corea del Sud Confronta una Popolazione in Calo

Busan non è sola nel suo approccio innovativo. In tutta la nazione, le autorità stanno cercando di affrontare il calo della popolazione. La grave diminuzione delle nascite è un problema significativo. Nel 1970, la donna coreana media aveva 4,5 figli, ma già nel 1980 questo numero era sceso a due, con una tendenza continua al ribasso. Nel 2018, la media è scesa sotto l'uno per donna per la prima volta, e nel 2019 era solo di 0,7 figli – uno dei più bassi a livello globale.

Il calo ha diverse cause, tra cui il costo crescente della casa e dell'istruzione e l'esitazione delle madri ad avere un secondo figlio. Tuttavia, la tendenza verso la singletudine potrebbe avere il maggiore impatto. Scegliere consapevolmente di non sposarsi è diventato così comune da avere il suo propio termine: Bihon. E il numero di Bihon sta aumentando.

La Singletudine come Movimento

Più del 50% degli uomini coreani trentenni sono ora single, e considerando entrambi i sessi, è del 42,5% – un aumento del 13,3% negli ultimi dieci anni, secondo "Nikkei Asia". Solo il 17,6% dei partecipanti all'inchiesta dello scorso anno ha considerato il matrimonio un "must" nella loro vita. Le ragioni per non sposarsi includevano le spese crescenti e lo stress della genitorialità.

Le conseguenze a lungo termine rimangono da vedere. Un numero crescente di donne sta tenendo aperte le opzioni per avere figli in seguito congelando le loro uova. Solo all'Ospedale Marien di Seoul, il numero è triplicato negli ultimi cinque anni, secondo "VOA News". "Sono una di quelle che non vogliono figli", ammette la 35enne Lee Jang-mi al sito. "Voi volete fare altre cose, lavorare, imparare. Per me, è fare surf". Ecco perché sta considerando di congelare le sue uova. "Se mai me ne pentissi in seguito, sarebbe troppo tardi per cambiare idea".

Il festival unico a Busan mira a incoraggiare i legami romantici e contrastare la tendenza al vivere da soli, offrendo incentivi finanziari fino a 15.000 euro per le partecipazioni riuscite. Il numero crescente di Bihon, o individui single sulla trentina, sta contribuendo significativamente al calo del tasso di natalità in Corea del Sud, poiché scegliere consapevolmente di non sposarsi è diventato più comune.

