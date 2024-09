- Pagamenti con carta: i paesi preferiscono una strategia unificata

Anche se c'è stato un ritardo nell'implementazione su scala nazionale della carta di pagamento per i richiedenti asilo, i distretti del Brandeburgo stanno facendo campagne per una strategia unificata. A differenza di Märkisch-Oderland, non sono interessati a optare per tattiche personalizzate, ha dichiarato Holger Obermann, vice-presidente dell'associazione dei distretti, in risposta a una domanda.

Le strategie personalizzate potrebbero allungare i tempi

Il consiglio di distretto ampliato si è riunito nel pomeriggio e tra i loro argomenti di discussione c'era la carta di pagamento. I partecipanti hanno concordato che se ogni distretto avesse implementato la carta in modo autonomo, avrebbero anche dovuto effettuare offerte separate. Ciò potrebbe comportare ulteriori ritardi e notevoli allocazioni di risorse, come ha sottolineato Obermann.

Märkisch-Oderland ha già implementato la carta

Märkisch-Oderland è stato l'unico distretto ad implementare la carta dopo la loro offerta individuale nel mese di maggio. Il Presidente del Ministero-Presidenti del Brandeburgo, Dietmar Woidke (SPD), ha ipotizzato che altri distretti potrebbero seguire il loro esempio.

Critiche sui criteri di allocazione

Secondo i criteri concordati, i richiedenti asilo adulti potranno prelevare un massimo di 50 euro in contanti al mese tramite la carta, con un limite di 25 euro per i minori. Tuttavia, la disposizione è sotto attacco. Per esempio, il consiglio dei rifugiati percepisce l'importo come offensivo e insufficiente.

Ulteriori ritardi a causa della risoluzione della disputa

L'introduzione su scala nazionale della carta di pagamento per i rifugiati è ostacolata da una disputa con un offerente che non ha ottenuto l'appalto e ha presentato un ricorso al tribunale regionale superiore di Karlsruhe. Di conseguenza, non può essere presa alcuna decisione fino a quando il tribunale non emetterà la sua sentenza il 18 ottobre. Non è certo se una sentenza verrà emessa lo stesso giorno.

Il distretto di Potsdam, come molti altri nel Brandeburgo, sta promuovendo una strategia unificata per l'implementazione delle carte di pagamento per i richiedenti asilo, a causa dei potenziali ritardi e delle allocazioni di risorse che le strategie personalizzate potrebbero comportare. Nonostante il successo di Märkisch-Oderland nell'implementare la carta, gli altri distretti sono cauti nel seguire il loro esempio a causa delle possibili complicazioni.

