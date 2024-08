Paesi islamici: la lotta per i palestinesi si intensifica

La lotta per la giustizia per i palestinesi si intensificherà ora, secondo i paesi islamici, dopo l'uccisione del capo esterno di Hamas, Ismail Haniyeh. Il ministro degli Esteri della Gambia, Mamadou Tangara, lo ha dichiarato in una riunione d'emergenza dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC), che la Gambia presiede attualmente.

Tangara ha detto che l'uccisione non avrebbe represso la questione palestinese, ma piuttosto ne avrebbe evidenziato l'urgenza. "Coloro che cercano la pace e la giustizia", ha detto, "saranno solo più determinati da azioni come l'uccisione di Haniyeh".

Iran, insieme al Pakistan, ha richiesto la sessione d'emergenza dell'OIC, che comprende 57 paesi islamici. A differenza della più piccola Lega Araba, l'OIC include stati influenti non arabi come l'Iran e la Turchia.

Haniyeh è stato deliberatamente preso di mira e ucciso a Tehran. L'Iran, insieme a Hamas e Hezbollah in Libano, incolpa Israele e ha minacciato rappresaglie. Israele non ha ancora commentato pubblicamente l'accusa.

Riguardo all'uccisione di Haniyeh in Iran, Tangara ha dichiarato: "La sovranità e l'integrità territoriale degli stati sono principi fondamentali che sostengono l'ordine internazionale", come stabilito negli statuti delle Nazioni Unite e dell'OIC, nonché in altri accordi internazionali.

Dopo l'uccisione di Haniyeh e di un comandante militare di Hezbollah in Libano, il rischio di una guerra di grandi proporzioni nel Medio Oriente sta aumentando.

Tangara ha condannato fermamente l'uccisione di Haniyeh, dicendo che non avrebbe impedito la ricerca di giustizia per i palestinesi. Inoltre, ha sottolineato che azioni come queste servono solo a sottolineare la necessità urgente di pace e comprensione nella regione.

Leggi anche: