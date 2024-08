Paesi del Medio Oriente invitano a negoziare un cessate il fuoco a Gaza

Gli Stati Uniti, Egitto e Qatar stanno facendo sforzi concertati per portare Israele e Hamas al tavolo delle trattative già dalla prossima settimana. Un cessate il fuoco a Gaza potrebbe alleviare la situazione esplosiva nel Medio Oriente.

I capi di stato e di governo degli Stati Uniti, Egitto e Qatar hanno invitato Israele e Hamas a riprendere le trattative il 15 agosto. I tre paesi, che agiscono come mediatori per un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, hanno proposto in una dichiarazione congiunta che le trattative potrebbero svolgersi a Doha o al Cairo.

"Ora c'è un accordo quadro sul tavolo e solo i dettagli di attuazione devono essere chiariti", hanno scritto: "Non c'è più tempo da perdere e non ci sono più scuse da nessuna parte per ulteriori ritardi. È il momento di liberare gli ostaggi, iniziare il cessate il fuoco e attuare questo accordo". I capi di stato e di governo hanno anche offerto di presentare una proposta finale di ponte per risolvere le questioni residue che hanno precedentemente impedito a Israele o a Hamas di aderire all'accordo.

La dichiarazione arriva in un momento critico, poiché l'Iran e i suoi alleati come Hamas hanno minacciato rappresaglie contro Israele dopo l'uccisione di due figure di spicco di Hamas e della milizia libanese Hezbollah. C'è preoccupazione che la guerra di Gaza possa degenerare in un conflitto regionale. È il momento, dice la dichiarazione, di "fornire immediato sollievo alla popolazione sofferente di Gaza e agli ostaggi e alle loro famiglie".

Israele conferma la partecipazione

Subito dopo, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che avrebbe inviato rappresentanti all'incontro del 15 agosto. "A seguito dell'offerta degli Stati Uniti e dei mediatori, Israele invierà una delegazione di negoziatori in un luogo ancora da determinare il 15 agosto per chiarire i dettagli e attuare l'accordo quadro", ha detto l'ufficio di Netanyahu. Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha parlato al telefono con il Ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant delle misure che gli Stati Uniti stanno adottando nel Medio Oriente per difendere Israele e per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. "Ho sottolineato anche l'importanza di raggiungere un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza per garantire la liberazione degli ostaggi", ha scritto Austin su X.

I rinnovati sforzi per concludere un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sono anche un tentativo dei paesi mediatori di riprendere i negoziati. Dal assassinio di membri di alto livello di Hamas e della milizia libanese Hezbollah, c'è stata una crescente preoccupazione che un conflitto più ampio possa scoppiare nella regione, coinvolgendo anche l'Iran. La missione iraniana all'ONU ha dichiarato che l'Iran sta perseguendo due priorità simultaneamente: "Innanzitutto, un cessate il fuoco duraturo nella Striscia di Gaza e il ritiro dei occupanti da questa area", nonché il castigo per l'assassinio dell'ex capo politico di Hamas Ismail Haniyeh il 31 luglio in Iran.

Da circoli del governo degli Stati Uniti, si dice che non ci si aspetta che un accordo tra Hamas e Israele

