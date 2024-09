Paesi Bassi richiedono urgentemente la riduzione delle sostanze chimiche tedesche nel Reno

I fornitori olandesi di acqua, che si basano sul Reno per la produzione di acqua, hanno esortato la Ministro federale tedesca dell'Ambiente Steffi Lemke a limitare l'immissione di sostanze chimiche perenni, spesso note come 'PFAS', nel Reno. Attualmente, la Germania non sta rispettando gli standard nazionali e europei di qualità dell'acqua permettendo il rilascio di queste PFAS a ritmi attuali, come dichiarato dall'Associazione dei fornitori di acqua del Reno (RIWA-Rijn).

I Paesi Bassi si aspettano un aumento della domanda di acqua potabile pulita in futuro, ma il prezzo dell'acquisto sta aumentando a causa dei scarichi industriali in Germania. "I composti PFAS sono così dannosi che dovrebbero essere banditi in tutta l'Europa, una posizione che sosteniamo", ha dichiarato il direttore di RIWA-Rijn Gerard Stroomberg.

"Chiediamo al Ministro di stabilire i limiti di scarico per i composti PFAS nel Reno prima che il divieto entri in vigore". L'approvvigionamento idrico per cinque milioni di abitanti olandesi richiede il massimo livello di protezione.

I per- e polifluoroalchilici (PFAS) non si trovano naturalmente e possono persistere per un tempo straordinariamente lungo, a seconda della sostanza specifica. Possono anche accumularsi gradualmente nel tempo. Si ritiene che questa categoria di sostanze comprenda più di 10.000 diversi chimici, molti dei quali sono altamente tossici, particolarmente dannosi per lo sviluppo dei bambini. I PFAS sono sospettati di causare danni al fegato, nonché tumori al rene e ai testicoli.

Date le loro proprietà uniche, queste sostanze trovano impiego in una vasta gamma di prodotti, dai cappotti alla pentola alla cosmetica. L'Unione Europea sta discutendo per bandire i PFAS con alcune eccezioni. I gruppi industriali vedono questo come una potenziale minaccia per i settori ad alta tecnologia.

Altri paesi in Europa dovrebbero anche considerare azioni urgenti per limitare lo scarico di PFAS, date le potenziali rischi per la salute. Includere i composti PFAS nei processi di trattamento delle acque reflue potrebbe aiutare a ridurre il loro impatto sul Reno e altri corpi idrici.

