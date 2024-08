- Paese diviso: l'ascensione di Maria non è ovunque in Baviera

Il 15 agosto, lo Stato libero di Baviera si trova nuovamente diviso: il giovedì successivo è un giorno festivo nelle comunità prevalentemente cattoliche a causa della Assunzione di Maria. Ciò vale per 1.704 delle 2.056 comunità della Baviera, come riportato dall'Ufficio statistico di Stato di Fürth. L'equilibrio tra la popolazione cattolica e protestante determina questo.

Nelle comunità in cui ci sono più residenti cattolici che protestanti, i negozi rimangono chiusi e i luoghi di lavoro sono spesso deserti in questo giorno. Nel Alto e Basso Baviera, il 15 agosto è un giorno festivo ovunque. È anche il caso dell'Alta Franconia (96,0% delle comunità prevalentemente cattoliche), della Svevia (95,3%) e della Bassa Franconia (87,0%).

Il quadro è diverso nelle regioni amministrative prevalentemente protestanti dell'Alta e Media Franconia, dove solo il 46,3% e il 18,1% delle comunità sono prevalentemente cattoliche, rispettivamente. Tra le grandi città, la situazione è anche mista: mentre Monaco, Augusta, Würzburg, Regensburg e Ingolstadt osservano l'Assunzione di Maria come giorno festivo, Norimberga, Fürth e Erlangen rimangono aperte al pubblico.

Tuttavia, il numero di comunità interessate potrebbe cambiare nell'anno successivo. La regolamentazione si basa sulla legge sui giorni festivi e sui dati sulla popolazione ufficiale - finora basati sul censimento del 2011. A partire dal 2025, i dati sulla popolazione saranno riconsiderati in base al censimento del 2022, il che è probabile che porti a cambiamenti.

La festa cattolica dell'Assunzione di Maria ha le sue radici in un festival mariano che si è sviluppato nell'attuale Siria alla fine del IV secolo. Si è poi diffuso in tutta l'Asia e si è evoluto in un festival dell'assunzione di Maria in cielo, secondo l'Arcidiocesi di Monaco e Frisinga.

Nel tempo, si sono sviluppate diverse tradizioni intorno all'Assunzione nella Chiesa cattolica; la più nota è il legame di mazzetti di erbe con erbe curative, cereali e fiori. Questi mazzetti vengono benedetti durante la Messa. La festa viene particolarmente celebrata in luoghi come Altoetting, un sito di pellegrinaggio, o Maria Vesperbild in Svevia, caratterizzato da un rigido conservatorismo.

Nelle comunità dove l'Assunzione di Maria in cielo è ampiamente celebrata, i negozi chiudono e i luoghi di lavoro diventano vuoti il 15 agosto. Nonostante sia una regione a maggioranza cattolica, Norimberga, Fürth e Erlangen in Media Franconia, purtroppo, non osservano questa festività.

Leggi anche: