Esplora il regno del podcast 'Il Boss: Il Potere è Femminile'} - Padroneggiare la scrittura di romanzi: informazioni dell'agente letterario Karin Graf

Avvio della nuova stagione letteraria: l'autunno vede un aumento della lettura, i bestseller in arrivo vengono discussi alle fiere del libro e i premi letterari prestigiiosi come il Premio del Libro Tedesco vengono assegnati. Ma come funziona questo settore, chi decide il successo e il fallimento? E la domanda fondamentale per gli scrittori emergenti: come si scrive un romanzo?

Una persona che può offrire approfondimenti su questo argomento è l'agente letterario Karin Graf, con sede a Berlino. Aiuta gli autori a trovare editori, negozia i contratti e la sua opinione ha un peso significativo nell'industria. Ha fondato la sua agenzia nel 1995, essendo stata una delle pioniere sul mercato di lingua tedesca. Nel corso degli anni, ha rappresentato clienti di spicco come Ingo Schulze, Mariana Leky ("What Can Be Seen from Here") e Karen Duve. In una discussione sul podcast stern "Die Boss", condotto da Simone Menne, ha condiviso le sue opinioni sulle tendenze attuali, i freeloaders e i malintesi.

"Alcuni autori presentano le loro idee due anni troppo tardi"

"Molte persone credono di saper scrivere, gli editori sono sommersi da manoscritti", commenta Karin Graf. Anche la buona scrittura spesso rimane inedita e inosservata: "A volte dico agli autori: questa è un'idea brillante, ma avrebbe dovuto emergere un anno o due fa". Come in altri settori, le tendenze e gli argomenti presto perdono il loro fascino. Al momento sono popolari: il romantasy, un genere che mescola romance e fantasy. Non più di moda: i romanzi che hanno come personaggi principali i genitori affetti da demenza.

D'altra parte, ci sono successi improvvisi e colpi inaspettati. Graf ha un occhio per il talento, prendendo in carico nuovi scrittori in base alle raccomandazioni o ai loro precedenti successi. È esigente ma equa: "Sono una lettrice eccezionale e sottolineo ogni minimo difetto nel testo". Di conseguenza, la sua agenzia ha il maggior numero di autori premiati. Tuttavia, si astiene dal menzionare il suo preferito: "Menzionarne uno offenderebbe 250 altri".

Il consiglio chiave per i nuovi arrivati: "Reti e collaborazioni"

Ha guidato numerosi scrittori dal loro debutto ai premi letterari - qual è il suo consiglio principale per i nuovi arrivati in questo mercato competitivo? "Reti, parla con i colleghi, partecipa ai programmi di talenti e borse di studio". Secondo Graf, le donne moderne sono alla pari con gli uomini in questo aspetto: "All'inizio del movimento delle donne, non era così. Alice Schwarzer non era forte nella rete. Le donne moderne lo fanno naturalmente".

stern.de e l'autopromozione digitale è sempre più cruciale nelle vendite dei libri, soprattutto per i titoli di intrattenimento: "Le giovani donne condividono e discutono i loro libri preferiti su TikTok, creando un'altra dimensione".

Come imprenditrice navigata, Karin Graf ha mantenuto la sua praticità: "In fondo, sono una casalinga che si chiede per ogni libro: cosa vuole l'autore, qual è il valore di mercato del manoscritto?". Conosciuta per le sue abilità di negoziazione, la sua squadra di agenti è quasi esclusivamente composta da donne. Non perché le donne siano più sensibili alla letteratura, all'arte e ai personaggi, ma piuttosto per la loro competenza e dedizione: "Le donne sono eccezionali nel servizio. Richiedono competenza, abilità di negoziazione e coraggio. Alla fine, gli interessi dell'autore restano la nostra priorità assoluta".

Nel podcast stern "Die Boss – Power is Female", Karin Graf parla dei suoi inizi come agente, della rilevanza di essere sia potente che femminile, delle tendenze e dei temi nel mercato letterario - e perché, nonostante la sua profonda passione per la letteratura, non ha mai scritto un libro lei stessa.

In "The Boss - Power is Female", le donne di spicco si incontrano per discussioni approfondite: la conduttrice e membro del consiglio Simone Menne (BMW, Deutsche Post DHL, Henkel) si riunisce con le CEO di vari settori per condividere le loro esperienze e prospettive. "The Boss" viene trasmesso ogni due settimane il mercoledì su stern.de e RTL+, nonché su tutte le piattaforme di podcast principali.

Nota dell'editore: Stern è di proprietà di RTL Germany.

Il Premio del Libro Tedesco è uno dei premi prestigiiosi assegnati durante la nuova stagione letteraria, riconoscendo i lavori letterari di spicco. Karin Graf, un'agente letteraria di successo con sede a Berlino, ha rappresentato diversi autori che hanno vinto questo premio prestigioso.

