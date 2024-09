- Padronanza degli esercizi di tiro a corda: comprendere la motivazione degli esercizi di corda

Sfida ai polsi e robustezza dei palmi - questi sono problemi comuni per i concorrenti di tiro alla fune: A partire da giovedì, un totale di 25 nazioni provenienti da tutto il mondo parteciperanno ai campionati del mondo di tiro alla fune, che si terranno a Mannheim. Ogni squadra è composta da otto membri che tirano una corda - l'obiettivo è trascinare la squadra avversaria per quattro metri oltre la linea.

"È tutto questione di forza bruta e resistenza, ma la strategia è altrettanto importante negli sport competitivi", ha commentato Corsin Wöner, direttore sportivo dell'Associazione tedesca di forza sulla terra e tiro alla fune. Questa associazione ospita 25 club di tiro alla fune, la maggior parte dei quali si trovano nella Germania meridionale. Ci sono circa 2.000-2.500 appassionati di tiro alla fune, di cui circa il 20% sono donne.

Theresa Schwegler, di Göppingen, pratica lo sport da 13 anni. "Il tiro alla fune viene spesso stereotipato come passatempo per uomini robusti che tirano una corda", ha dichiarato la 27enne. "Per noi, è sempre stato fonte di ispirazione dimostrare che è uno sport in cui le donne possono partecipare". È uno sport che coinvolge tutti i muscoli - e uno in cui devi fare uno sforzo extra per perfezionare la tecnica.

L'obiettivo è camminare all'indietro in sincronia

"Ogni squadra sviluppa la propria tecnica, ma è fondamentale mantenere la corda a una certa altezza". L'uniformità è fondamentale - tutti devono avere lo stesso passo, applicare la stessa pressione sul piede. "Dobbiamo muovere lo stesso piede e exert the same force throughout for it to work - that's what intrigues me, as it's eight women on the rope performing the same action."

Gli atleti si allenano tutto l'anno, come ha sottolineato Wöner. Durante l'inverno, si tratta principalmente di allenamento di forza in palestra. Prima dei campionati del mondo, si concentra di più sulla corda. "Così, durante l'estate, ci esercitiamo sulla corda tre o quattro volte alla settimana, ma anche con ulteriori allenamenti di forza". Tirano senza guanti. La robustezza dei palmi è inevitabile, ha affermato Wöner - e anche i polsi cederanno alla fine.

Comprendere il terreno è vitale

Per il 18enne Ben Zürn di Kirchzarten vicino a Freiburg, l'esperienza di squadra è uno degli aspetti più significativi del suo entusiasmo per lo sport - viaggiare insieme, partecipare ai tornei. Per lui, comprendere il terreno è cruciale per il successo. "Sul terreno morbido, devi mantenere l'equilibrio, sul terreno duro, devi essere veloce e potente". Devi sempre adattarti. E: "Poi devi semplicemente essere il più forte - mentalmente e fisicamente".

Secondo Wöner, i tedeschi sono tra le squadre migliori. Lo scorso anno, per esempio, la squadra U23 è diventata campione del mondo in Svizzera. I campionati del mondo a Mannheim continueranno fino a domenica 8 settembre.

