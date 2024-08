- Padre e fratello accoltellati - 39enne in custodia

Un uomo di 39 anni è sospettato di aver accoltellato il suo fratello e il padre a Neuburg (distretto di Neuburg-Schrobenhausen). Il sospettato è stato portato davanti a un giudice che, sulla base del sospetto di tentato omicidio in due casi, ha ordinato la detenzione preventiva. Il sospettato è stato quindi portato in prigione.

Come ha dichiarato un portavoce della polizia, gli agenti erano già sull'indirizzo del sospettato giovedì mattina quando è avvenuto l'incidente. Gli agenti erano andati nell'appartamento della famiglia per indagare su una minaccia segnalata contro un'autorità che era partita da lì. Dopo che il caso era stato risolto e la polizia aveva lasciato la scena, è scoppiata una discussione nell'appartamento, che gli agenti hanno sentito dalla strada.

Durante la discussione, i due membri della famiglia sono rimasti feriti. Gli agenti hanno sopraffatto il 39enne nell'appartamento e lo hanno arrestato.

Il padre del sospettato di 71 anni è rimasto gravemente ferito. Dopo l'intervento chirurgico, non era più in condizioni di vita minacciata. Il fratello ha riportato una ferita da taglio e ha potuto lasciare l'ospedale lo stesso giorno. Le indagini sono in corso.

La minaccia segnalata contro un'autorità ha portato alla presenza della polizia presso la residenza del sospettato, il che potrebbe indicare tensioni sottostanti. Purtroppo, queste tensioni sono degenerate in un crimine violento all'interno dell'appartamento.

Leggi anche: