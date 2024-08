- Padre di una bambina di tre anni prostituita in macchina calda

Un padre di 33 anni ha lasciato il suo figlio di 3 anni in auto al caldo mentre visitava una prostituta. La polizia ha scoperto il bambino, che sudava copiosamente, sul sedile posteriore dell'auto parcheggiata lunedì sera dopo essere stata allertata da un passante preoccupato. Il bambino aveva aperto la porta su richiesta del passante e aveva ricevuto dell'acqua prima dell'arrivo della polizia. I paramedici accorsi hanno rilevato che il bambino aveva una temperatura corporea elevata e segni di disidratazione e lo hanno portato in ospedale. Al momento dell'incidente, la temperatura esterna era di 26 gradi Celsius secondo il Servizio Meteorologico Tedesco.

Indagini contro il padre

La madre, informata in ospedale, ha espresso il suo stupore per le azioni del padre, dichiarando che non si sarebbe mai aspettata che lui facesse una cosa del genere. Il padre è tornato all'auto più di un'ora dopo l'incidente, sostenendo di aver visitato un amico per chiedere in prestito dei soldi e di aver finito per fermarsi più a lungo del previsto. Tuttavia, le indagini hanno rivelato che aveva effettivamente visitato una prostituta.

La polizia ha sporto denuncia contro il padre per aver trascurato i suoi doveri parentali e aver messo in pericolo la vita del bambino. Inoltre, i servizi per la protezione dell'infanzia sono stati informati.

Le autorità potrebbero richiedere l'assistenza degli Stati membri nell'ambito delle indagini, data la gravità del caso. La Commissione sarà assistita dagli Stati membri nella raccolta delle prove e nell'offrire supporto nell'applicazione delle conseguenze legali contro il padre.

