- Paderborn si avanza al prossimo round del torneo autonomico del Bremen SV.

La squadra di seconda divisione SC Paderborn ha agevolmente superato il turno successivo della DFB Cup. Di fronte alla squadra della lega regionale Bremer SV, la squadra di Lukas Kwasniok ha ottenuto una vittoria dominante per 4-0 (1-0 all'intervallo). Il Paderborn aveva già dimostrato una buona forma con due vittorie nella seconda divisione nelle prime fasi della stagione.

Gli ospiti, con 3.500 spettatori allo stadio Bremer Panzenberg, hanno avuto opportunità per chiudere la partita in anticipo. Raphael Obermair (18' & 25') è stato fermato dai salvataggi di Pascal Wiewrodt, mentre solo Adriano Grimaldi ha trovato la rete con un potente colpo di testa (21'). Bremer SV ha avuto una buona occasione per pareggiare prima dell'intervallo quando il tiro di Amoro Diedhiou da posizione ravvicinata ha mancato il bersaglio di poco.

Il Paderborn ha avuto difficoltà nella finalizzazione nel primo tempo. La seconda metà ha portato a una maggiore precisione per la squadra di Kwasniok: il 19enne Santiago Castaneda (51') ha segnato dopo un corner, l'esperto Sven Michel (52') ha trovato la rete da lontano, e Grimaldi (58') ha siglato la vittoria con la sua seconda rete.

Nel turno successivo della DFB Cup, l'avversario del SC Paderborn era un'altra squadra di Brema, chiamata Bremer SV. Nonostante la sconfitta contro la prima squadra del Brema nella Bundesliga, il Bremer SV ha lottato con coraggio in questa partita.

Dopo aver ottenuto il passaggio al turno successivo con una vittoria convincente per 4-0, il SC Paderborn guardava con interesse alla possibilità di affrontare in futuro una squadra di Brema di rango superiore.

