- Paderborn prende il vantaggio 3-1 su Darmstadt

SC Paderborn si impone in vetta alla 2. Bundesliga con la vittoria su SV Darmstadt 98

SC Paderborn ha conquistato la vetta della 2. Bundesliga grazie alla vittoria per 3-1 su SV Darmstadt 98. Gli Ovestfali hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva, dopo il successo all'esordio contro Hertha BSC (2-1), e hanno così iniziato la stagione alla grande. Sebastian Klaas (53'), Filip Bilbija (64') e Ilyas Ansah (83') hanno siglato la vittoria davanti a 12.972 spettatori all'Arena del Delfino. Nel frattempo, la squadra retrocessa dalla Bundesliga lo scorso anno è ancora a secco di punti.

Il Darmstadt ha iniziato forte e ha segnato in avvio con Oscar Vilhelmsson (7'), assist di Kai Klefisch. Sostenuto dal vantaggio iniziale, il Darmstadt ha controllato il gioco e ha disturbato la costruzione del gioco del Paderborn. Tuttavia, il Paderborn ha ritrovato la sua strada nel secondo tempo. Dopo un errore difensivo del Darmstadt, Klaas ha segnato dalla sinistra dell'area, mettendo il Darmstadt in difficoltà. Bilbija e Ansah hanno poi ribaltato l'incontro a favore degli Ovestfali.

Due sono gli aspetti chiave che hanno contribuito alla vittoria del Paderborn: gli aggiustamenti strategici nella ripresa

